به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، علی حمیدی جانشین دبیر کمیسیون تخصصی بخش نمایش پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی «جام جم»، درباره جزئیات بخش نمایشی و میزان آثار ارائه شده به این بخش گفت: چهار باکس نمایشی شامل شبکه‌های یک، دو، سه و پنج آثار خود را برای بررسی ارسال کردند. البته شبکه‌های نسیم و چهار با وجود اینکه خارج از باکس نمایشی بودند به ترتیب یک سریال نمایشی و یک تله تئاتر ارائه دادند و پروژه «محله گل و بلبل» علی رغم اینکه کار نمایشی نبود اما به دلیل وجود چند آیتم نمایشی جزو این بخش قرار گرفت.

وی ادامه داد: ما مجوز دادیم که هر شبکه چهار اثر برای ما ارسال کند بنابراین کمیته‌ای با ریاست مدیر شبکه‌ها و دبیری مدیر گروه فیلم و سریال هر شبکه تشکیل شد تا مجموع آثار ارسالی این بخش به ۱۷ مجموعه تلویزیونی برسد.

حمیدی درباره معیار داوران برای ارزیابی آثار عنوان کرد: آثار بر اساس نظرات تخصصی داوری خواهند شد و داورانی چون احمد امینی (کارگردان) و علی آشتیانی پور (تهیه کننده)، جابر قاسعملی (نویسنده)، فرهاد قایمیان (بازیگر)، امیر بوالی از تولید فیلم و سریال سیما فیلم و محمود اربابی از دانشکده صداوسیما آثار را ارزیابی می‌کنند. ما سعی کردیم آثار را به شکلی تخصصی بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: در مرحله اول برخی از داوران تمایل داشتند از ابتدا تا پایان سریال را مجدد ببینند و ما این شرایط را برای آنها فراهم کردیم. جمع بندی نتایج بعد از برگزاری جلسات انجام خواهد شد و داوران ارزیابی خود را به صورت مکتوب ارائه می‌کنند.

حمیدی با اشاره به ارتقای سطح کیفی تولیدات افزود: سطح آثار به لحاظ کیفیت بسیار به هم نزدیک بود و از این حیث که از سوی کمیته انتخاب شبکه‌ها سریال‌های منتخب و برگزیده برای ارزیابی معرفی شدند، کار داوران را بسیار سخت کرد. بنابراین ما بیشتر به سمت نگاه تخصصی رفتیم تا براساس اقبال مخاطبان آثار را ارزیابی نکنیم و بیشتر نگاه‌مان تخصصی باشد.

وی درباره تعداد جوایز این بخش اظهار کرد: جشنواره در بخش نمایشی جوایزی را به بخش های مختلفی چون تهیه کنندگی، کارگردانی، نویسندگی، بازیگر مرد و بازیگر زن اختصاص داده است اما امسال جایزه دستاورد هنری نیز اضافه خواهد شد که ممکن است برگزیده یکی از بخش‌های تیتراژ، صدابرداری یا تصویربرداری باشد.

حمیدی در پایان درباره ضرورت برگزاری جشنواره تلویزیونی «جام جم» تصریح کرد: جشنواره همیشه باعث ایجاد جذابیت و رقابت می‌شود. اگر سازندگان برنامه‌های تلویزیونی خود را در رقابت با هم سطح خود ببینند این اتفاق موجب می‌شود تا به شاخص های انتخاب برسند و با استفاده از این شاخص‌ها به ارتقای آثارشان توجه کنند؛ همانگونه که اثرگذاری جشنواره دوره قبلی را در این دوره شاهد هستیم.