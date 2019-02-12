بازداشت بیش از ۱۰۰۰ نفر در ترکیه به ظن همدستی با «فتو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، ترکیه دستور بازداشت یک هزار و ۱۱۲ نفر از مردم این کشور را به ظن همکاری با گروه «فتو» صادر کرده است.
این گروه وابسته به فتحالله گولن رهبر مخالفین دولت است که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر میبرد.
گفتنی است گولن متهم به طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه است و آنکارا بارها از واشنگتن برای استرداد وی تقاضا کرده است.
عملیات امروز بر آنکارا متمرکز است حال آنکه جستجو برای بازداشت مظنونین در ۷۶ استان دیگر نیز در جریان است.
بیش از ۷۷ هزار نفر از زمان وقوع کودتا در ترکیه زندانی شدهاند حال آنکه حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از کار تعلیق یا اخراج شدهاند.
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