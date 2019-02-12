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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

بازداشت بیش از ۱۰۰۰ نفر در ترکیه به ظن همدستی با «فتو»

بازداشت بیش از ۱۰۰۰ نفر در ترکیه به ظن همدستی با «فتو»

ترکیه حکم بازداشت یک هزار و ۱۱۲ نفر را به اتهام همدستی با گروهی که متهم به طراحی کودتای ۲۰۱۶ است، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، ترکیه دستور بازداشت یک هزار و ۱۱۲ نفر از مردم این کشور را به ظن همکاری با گروه «فتو» صادر کرده است.

این گروه وابسته به فتح‌الله گولن رهبر مخالفین دولت است که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد.

گفتنی است گولن متهم به طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه است و آنکارا بارها از واشنگتن برای استرداد وی تقاضا کرده است.

عملیات امروز بر آنکارا متمرکز است حال آنکه جستجو برای بازداشت مظنونین در ۷۶ استان دیگر نیز در جریان است.

بیش از ۷۷ هزار نفر از زمان وقوع کودتا در ترکیه زندانی شده‌اند حال آنکه حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از کار تعلیق یا اخراج شده‌اند.

کد مطلب 4539952
مریم خرمایی

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