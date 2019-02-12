جشنواره منطقه ای قصه گویی کتابخانه های عمومی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در افتتاحیه این رویداد که پیش از ظهر سه شنبه در اردوگاه شهید ربانی برگزار شد، مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس در با بیان اینکه در دنیایی قرار داریم که سراسر تحول است، گفت: این تحولات جدید باعث میشود نیازها تغییر کند، در این دنیا ضروری است که خود را با آن تحولات همسو کنیم تا با جامعه مخاطب ارتباط بهتری داشته باشیم.
روحالله منوچهری اضافه کرد: کتابخانههای عمومی مرکزی هستند که بیشتری طیف مخاطب را دارند و باید با این تحولات همراه باشند.
منوچهری با اشاره به اینکه این جشنواره کمک میکند که داشتههای خود را به اشتراک بگذاریم و از دیگران بیاموزیم، گفت: قصه از ابزار کمک کننده و انتقال دهنده مسائل تربیتی است که کتابداران در صف مقدم این مسیر هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در این دوره از رقابت ۴۱ کتابدار از استانهای فاس، بوشهر، کرمان و هرمزگان حضور دارند، گفت: در مرحله اول این جشنواره که فراخوان آن در آذرماه داده شد تمامی کتابداران کتابخانههای عمومی و اعضا فایلهای قصهگویی خود را در سایت بارگزاری کردند و از میان آنها افرادی که امتیاز لازم را کسب کردند به این مرحله راه یافتند.
منوچهری ادامه داد: کتابداران منتخب در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه به رقابت میپردازند و برگزیدگان این دوره که در مراسم اختتامیه فردا (چهارشنبه ۲۴ بهمن) ساعت ۱۵ معرفی میشوند، به مرحله کشوری که در سال آینده در تهران برگزار میشود، حضور خواهد یافت.
به گفته وی در این رقابت چهار نفر در بخش رقابی آزاد و دو نفر در بخش ویژه(گویش یا شاهنامه خوانی) برگزیده میشوند.
در ادامه براساس قرعه کشی کتابداران به قصهگویی گفتند؛ این رقابت به وسیله نرگس جعفری، ملکی چیذری و غلامعلی کیومرثی از داوران باتجربه در حوزه قصهگویی داوری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابت های قصه گویی، بعداز ظهر روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۵ اختتامیه این رویداد با معرفی و تقدیر از برگزیدگان برگزار می شود.
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