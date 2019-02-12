شمخانی درگذشت برادرِ سردار دهقان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی در گذشت برادر، همسر و بردارزاده سردار حسین دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح را به وی و خانواده داغدارشان تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

سرادر سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان

مشاور محترم فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح

سلام علیکم

وقوع حادثه تلخ و دلخراش تصادف که منجر به جان باختن برادر گرامیتان، همسرایشان و بردار زاده جنابعالی شد، موجب تاسف و تاثر عمیق گردید.

در این مصیبت جانکاه شریک اندوه شما برادر بزرگوار هستم واز صمیم قلب این مصیبت دردناک را به جناب عالی و خانواده های محترم داغدار تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه ربوبی برای آن عزیزان سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

علی شمخانی