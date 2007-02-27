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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۵۹

معاون استانداری قزوین :

شرایط موجود حاکی از عدم فعالیت سیاسی در دانشگاههاست

فضایی که امروز بر دانشگاههای ما حاکم است شرایط خاصی است که بیانگر عدم فعالیت سیاسی است در حالیکه دانشگاه باید مرکز تضارب آرا و افکار و سلایق مختلف باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با بیان مطلب فوق افزود: دانشگاه باید محل رفت و آمد افراد و گروه های سیاسی با افکار و سلایق مختلف باشد و تشکل‌های دانشجویی ضمن مشورت و ارتباط فکری با احزاب و جریانات سیاسی باید استقبال و هویت صنفی و سیاسی خود را حفظ کنند و به گونه‌ای فعالیت کنند که به پیاده نظام احزاب سیاسی تبدیل نشوند.

عباس نیکویه افزود: تشکل های دانشجویی باید نقد جریانات و گروه های سیاسی را جزو وظایف خود بدانند و با بالا بردن اطلاعات و سطح دانش سیاسی، مسایل، حوادث داخلی و بین‌المللی را مورد تجزیه و تجلیل قرارداده و نسبت به آنها موضع گیری داشته باشند.

معاون استانداری قزوین با اشاره به تاریخچه جنبش دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در قبل از انقلاب اسلامی تصریح کرد: تفکر و ذهنیتی که نسبت به فعالیت‌های دانشجویی در قبل از انقلاب در نزد دانشگاهیان و مردم وجود داشت این بود که این فعالیت‌ها مثبت و از نوع انقلاب است و پایبندی به اخلاقیات وجه اشتراک همه گروهها و جریانات سیاسی درگیر در انقلاب بود.

در ادامه این جلسه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام (ره) به بیان سئوالات، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برخی از مسایل سیاسی استان و فعالیت سیاسی در دانشگاه ها پرداختند.

کد مطلب 453996

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