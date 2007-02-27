شرایط موجود حاکی از عدم فعالیت سیاسی در دانشگاههاست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با بیان مطلب فوق افزود: دانشگاه باید محل رفت و آمد افراد و گروه های سیاسی با افکار و سلایق مختلف باشد و تشکلهای دانشجویی ضمن مشورت و ارتباط فکری با احزاب و جریانات سیاسی باید استقبال و هویت صنفی و سیاسی خود را حفظ کنند و به گونهای فعالیت کنند که به پیاده نظام احزاب سیاسی تبدیل نشوند.
عباس نیکویه افزود: تشکل های دانشجویی باید نقد جریانات و گروه های سیاسی را جزو وظایف خود بدانند و با بالا بردن اطلاعات و سطح دانش سیاسی، مسایل، حوادث داخلی و بینالمللی را مورد تجزیه و تجلیل قرارداده و نسبت به آنها موضع گیری داشته باشند.
معاون استانداری قزوین با اشاره به تاریخچه جنبش دانشجویی و فعالیتهای سیاسی دانشجویان در قبل از انقلاب اسلامی تصریح کرد: تفکر و ذهنیتی که نسبت به فعالیتهای دانشجویی در قبل از انقلاب در نزد دانشگاهیان و مردم وجود داشت این بود که این فعالیتها مثبت و از نوع انقلاب است و پایبندی به اخلاقیات وجه اشتراک همه گروهها و جریانات سیاسی درگیر در انقلاب بود.
در ادامه این جلسه نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام (ره) به بیان سئوالات، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برخی از مسایل سیاسی استان و فعالیت سیاسی در دانشگاه ها پرداختند.
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