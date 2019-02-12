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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد:

دستگیری عاملان حمله تروریستی به کلانتری ۱۳ ماهشهر

دستگیری عاملان حمله تروریستی به کلانتری ۱۳ ماهشهر

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری عاملان حمله تروریستی به ماموران کلانتری ۱۳ شهرستان ماهشهر در کمتر از یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده گفت: در پی حادثه تروریستی منجر به شهادت دو تن از ماموران کلانتری ۱۳ بندر امام شهرستان ماهشهر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان با تلاش های اطلاعاتی و عنایت خداوند متعال کمتر از یک هفته موفق شدند تعداد ۹ نفر عاملان اصلی و مرتبط این حادثه را شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان موفق شدند دو قبضه اسلحه کلاش به کار رفته و خودروی که در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و کشف کنند.

سردار عباس زاده بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی از متهمان اصلی و مرتبطان، آنها اعتراف داشتند به چند مقر نظامی و انتظامی در سال جاری در سطح استان تعرضاتی داشتند که تحقیقات تکمیلی متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

کد مطلب 4539961

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    نظرات

    • LU ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      0 1
      پاسخ
      بابا به درک واصل کنید این مجرمین رو؛ حالا میخوان تروریست باشن، زورگیر، کلاهبردار و مال مردم خور و مردم آزار، سارق، گردن کلفت و لات و ... کسی که چندبار جرم میکنه آدم نمیشه؛ به قرآن خسته شدیم.

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