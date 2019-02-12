دستگیری عاملان حمله تروریستی به کلانتری ۱۳ ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده گفت: در پی حادثه تروریستی منجر به شهادت دو تن از ماموران کلانتری ۱۳ بندر امام شهرستان ماهشهر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان با تلاش های اطلاعاتی و عنایت خداوند متعال کمتر از یک هفته موفق شدند تعداد ۹ نفر عاملان اصلی و مرتبط این حادثه را شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان موفق شدند دو قبضه اسلحه کلاش به کار رفته و خودروی که در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و کشف کنند.

سردار عباس زاده بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی از متهمان اصلی و مرتبطان، آنها اعتراف داشتند به چند مقر نظامی و انتظامی در سال جاری در سطح استان تعرضاتی داشتند که تحقیقات تکمیلی متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.