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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

در درس خارج فقه مطرح شد؛

تقدیر آیت الله مکارم از حضور حماسی مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن

تقدیر آیت الله مکارم از حضور حماسی مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه طبق شواهد راهپیمایی۲۲ بهمن امسال باشکوه‌تر از سال‌های قبل بود از حضور گسترده مردم در این حماسه بزرگ تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی صبح سه‌شنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به فرارسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تقدیر کرد و گفت: مردم در مواقعی که احساس کنند خطری در میان است پرشورتر از قبل در صحنه حاضر می‌شوند.

وی افزود: مردم هرچه بهتر به میان بیایند مدیران و مسئولان باید بیشتر در حل مشکلات بویژه مشکلات اقتصادی کوشا باشند؛ امیدوارم مسئولان پیام این حضور باشکوه را بشنوند و بدانند باید در حل مشکلات بیشتر و محکم تر بکوشند.

استاد سطوح عالی حوزه در پایان با تأکید بر این که طبق شواهد و قرائن راهپیمایی امسال در ۲۲ بهمن‌ماه بسیار باشکوه‌تر از سالیان گذشته بود، گفت: هر زمان دشمن فشار بیشتری می‌آورد مردم احساس می‌کنند محکم‌تر باید مشت بر دهان دشمن بکوبند؛ ان شاءالله خدای متعال از همه قبول کند و این عمل خیر را در نامه اعمالشان ثبت و ضبط کند؛ از سوی دیگر این حضور باشکوه رسالت و مسئولیت مسئولان را سنگین‌تر می‌کند.

کد مطلب 4539968

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