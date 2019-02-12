استانداردسازی مدارس قزوین ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر علی جوانبخت روز سه شنبه در دیدار با سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری تبصره های لایحه بودجه سال ۹۸ مربوط به سازمان نوسازی مدارس شد.

وی با اشاره به استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس گفت ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای حذف بخاریهای نفتی و ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استانداردسازی ۱۶۴۰ کلاس درس در سطح استان نیاز داریم.

زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک نیز در خصوص اختصاص اعتبار لازم برای احداث مدارس جدید در شهرک مهرگان و افزایش اعتبار استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس دارای بخاریهای نفتی و گازی قول مساعد داد.

وی در اختیار گذاردن زمینهای آموزشی در مناطق پرجمعیت شهری از قبیل شهرک سورتک، ولایت، عارف و شهرکهای اقماری را ضروری دانست.