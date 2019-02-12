به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس قرار است امروز در پارلمان این کشور حاضر شود.

نخست وزیر انگلیس در نظر دارد توضیحاتی درباره روند مذاکرات برگزیت ارائه دهد.

این در حالی است که مجلس عوام انگلیس قرار است دو روز دیگر درباره برگزیت بار دیگر رای گیری کند.

گفتنی است انگلیس تا دو ماه و نیم دیگر باید خروج خود از اتحادیه اروپا را اجرا کند، اما لندن و بروکسل همچنان نتوانسته‌اند در این مورد به توافق دست یابند.

توافق پیشین ترزا می با رهبران اروپایی درباره بروکسل در پارلمان انگلیس رد شد و همچنان مشخص نیست که آیا دو طرف خواهند توانست تا موعد مقرر به توافقی دست یابند یا خیر؟