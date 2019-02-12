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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

با حضور در پارلمان؛

ترزا می امروز درباره برگزیت توضیحاتی ارائه می‌دهد

ترزا می امروز درباره برگزیت توضیحاتی ارائه می‌دهد

نخست وزیر انگلیس امروز با حضور در پارلمان این کشور درباره مذاکرات برگزیت توضیحاتی را ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس قرار است امروز در پارلمان این کشور حاضر شود. 

نخست وزیر انگلیس در نظر دارد توضیحاتی درباره روند مذاکرات برگزیت ارائه دهد. 

این در حالی است که مجلس عوام انگلیس قرار است دو روز دیگر درباره برگزیت بار دیگر رای گیری کند. 

گفتنی است انگلیس تا دو ماه و نیم دیگر باید خروج خود از اتحادیه اروپا را اجرا کند، اما لندن و بروکسل همچنان نتوانسته‌اند در این مورد به توافق دست یابند.

توافق پیشین ترزا می با رهبران اروپایی درباره بروکسل در پارلمان انگلیس رد شد و همچنان مشخص نیست که آیا دو طرف خواهند توانست تا موعد مقرر به توافقی دست یابند یا خیر؟

کد مطلب 4539984
شقایق لامع زاده

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