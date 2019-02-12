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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

شهردار صالحیه:

فاز دوم احداث رینگ دور شهر صالحیه آغاز شد

فاز دوم احداث رینگ دور شهر صالحیه آغاز شد

بهارستان- شهردار صالحیه از آغاز به کار فاز دوم احداث رینگ دور شهر صالحیه خبر داد.

علیرضا قربانی در حاشیه بازدید از این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود ؛ پس از تکمیل فاز نخست این پروژه در اوایل بهمن ماه جاری،فاز دوم آن به یُمنِ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد تا بزودی دسترسی شهروندان صالحیه به نواحی مختلف منطقه با سهولت بیشتری انجام شود .

 مجموع طول پروژه احداث رینگ دور شهر صالحیه در ۲.۵ کیلومتر از انتهای سی متری ولی عصر (عج) به میدان ولایت در بلوار امام علی (ع) کشیده خواهد شد و از آن به میدان شهید رجائی در جاده امامزاده باقر (ع) امتداد خواهد یافت تا در روان سازی بار ترافیکی بخش گلستان بطور ویژه ای نقش آفرینی کند .

 گفتنی است،صالحیه تا چند سال گذشته همچون جزیره ای از بافت شهرستان بهارستان دور افتاده بود که با احداث و بازآفرینی ۱۵ کیلومتر مسیر دسترسی طی سال های ۹۳ - ۹۷ امروز به محدوده ای مترقی،کارآمد و عمران پذیر تبدیل شده است.

کد مطلب 4539987

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    نظرات

    • مشطفی اسدی IR ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام میخواستم بدونم پل بین واوان وصالحیه چه زمانی به اتمام میرسد ممنون میشم

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