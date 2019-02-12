برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب یزد/شرکت ۹۱ روستا در طرح دوستدار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده، صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب، مطبوعات محلی و رسانه های دیجیتال در یزد اظهار داشت: این نمایشگاه از ۲۷ بهمن تا سوم اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه یزد بسیار مورد توجه است و خوب است این جهانی شدن در کنار دانایی قرار گیرد، افزود: در همین راستا شعار امسال نمایشگاه یزد، «یزد جهانی شهر کتاب و دانایی» انتخاب شده است.

جوادیان زاده از نمایشگاه کتاب به عنوان یک موج آفرینی و یک فعالیت ویژه خبر داد و عنوان کرد: استمرار دانایی ممکن نیست مگر به واسطه توجه ویژه به کتاب و دانایی و باید از نمایشگاه های کتاب برای ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه استفاده کنیم.

غیبت ناشران کتابهای کمک درسی و ناشران خارجی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با بیان اینکه امسال ۳۲۵ غرفه در نمایشگاه کتاب پیش بینی شده و ۷۵۰ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند، خاطرنشان کرد: امسال ناشران کتاب‌های کمک درسی و ناشران خارجی در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.

جوادیان زاده یادآور شد: نمایشگاه کتاب، امسال در تاریخ های یاد شده از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰ در محل دائمی نمایشگاه های یزد دایر خواهد بود.

وی با اشاره به غنای بیشتر برنامه های جنبی در سال جاری نسبت به سال گذشته عنوان کرد: معتقدیم عرضه کتاب به تنهایی کافی نیست و باید کتاب را گشود و یکی از راه ها گشودن کتاب، نقد کتاب است بنابراین در تلاش هستیم در نمایشگاه کتاب به نقد کتاب به شکل ویژه‌تری پرداخته شود.

جوادیان زاده اظهار داشت: برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب امسال شامل تقدیر از فعالان حوزه پایتخت کتاب، تجلیل از روستاها و عشایر دوستدار کتاب، گردهمایی فرهنگی بانوان کتابخوان، رونمایی از کتاب مجموعه قصه های کوتاه به زبان یزدی، کارگاه آموزشی نویسندگی کتاب کودک، معرفی و بررسی کتابهای علمی و نجوم، قصه گویی مربیان برگزیده جشنواره قصه گویی و .... خواهد بود.

تمام شهرستانهای یزد نامزد پایتخت کتاب ایران هستند

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و ۸۰۰ باشگاه کتابخوان در استان یزد فعال است، افزود: باشگاه‌های کتابخوان در این نمایشگاه به شکل ویژه مورد توجه هستند و فعالیت خواهند کرد.

جوادیان زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تمام شهرستانهای استان نامزد پایتخت کتاب ایران هستند و همه مستندات خود را ارسال کرده اند، افزود: امسال ۹۱ روستا نیز در طرح روستاهای دوستدار کتاب شرکت کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: از سوی روستاها ۲۵۶ طرح در این راستا ارائه شده و امیدواریم ۱۷۱ طرح قابل اجرای آن را بتوانیم در روستاها و مناطق عشایرنشین اجرا کنیم.