رادیو کاشان از ۲۲ بهمن ماه امسال آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رادیو کاشان همزمان با ایام الله دهه فجر همراه با برنامه های متنوع به مناسبت روز ۲۲ بهمن و برقراری ارتباطات زنده رادیویی آغاز به کار کرد و این در حالی است که رئیس سازمان صدا و سیما مجوز افتتاح رادیو کاشان را اسفند ۹۵ صادر کرده بود.

اکنون رادیو کاشان در موج FM ردیف ۹۷.۷ قابل دسترسی است.

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به مجوز صادر شده برای راه اندازی رادیو در این شهرستان و با همکاری مسئولان شهری، تمام زیر ساخت های فیزیکی و فنی فراهم شده است.

بهرام عبدالحسینی افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های کاشان، صدا و سیمای مرکز اصفهان آمادگی همکاری با همه هنرمندان برای تولید و پخش برنامه های متنوع را دارد.