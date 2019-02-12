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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

پس از دو سال از صدور مجوز؛

رادیو کاشان از ۲۲ بهمن ماه امسال آغاز به کار کرد

رادیو کاشان از ۲۲ بهمن ماه امسال آغاز به کار کرد

کاشان - رادیو کاشان همزمان با ایام الله دهه فجر همراه با برنامه های متنوع به مناسبت روز ۲۲ بهمن و با برقراری ارتباطات زنده رادیویی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رادیو کاشان همزمان با ایام الله دهه فجر همراه با برنامه های متنوع به مناسبت روز ۲۲ بهمن و برقراری ارتباطات زنده رادیویی آغاز به کار کرد و این در حالی است که رئیس سازمان صدا و سیما مجوز افتتاح رادیو کاشان را اسفند ۹۵ صادر کرده بود.

اکنون رادیو کاشان در موج FM ردیف ۹۷.۷ قابل دسترسی است.

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به مجوز صادر شده برای راه اندازی رادیو در این شهرستان و با همکاری مسئولان شهری، تمام زیر ساخت های فیزیکی و فنی فراهم شده است.

بهرام عبدالحسینی افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های کاشان، صدا و سیمای مرکز اصفهان آمادگی همکاری با همه هنرمندان برای تولید و پخش برنامه های متنوع را دارد.

کد مطلب 4539993

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