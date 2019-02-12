ذخیره سازی ۴۶۹ تن پرتقال در استان قزوین

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میوه شب عید مردم استان به اندازه کافی تامین، تهیه و ذخیره سازی شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین افزود: تاکنون ۴۶۹ تن پرتقال به استان حمل و ذخیره سازی شده است.

وی تصریح کرد: یکی از وظایفی که سازمان تعاونی روستایی در ستاد تنظیم بازار بر عهده گرفته، بحث تامین میوه شب عید است که با کیفیت مناسب خریداری خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه مقرر شده ظرف هفته آتی ۳۰۰ تن پرتقال والنسیا به استان ارسال شود، اظهار کرد: پرتقال مورد نیاز استان هم براساس قراردادهای تنظیمی به سردخانه های استان حمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بازار شب عید اجازه نمی دهیم دلالان، بازار میوه را آشفته کنند و با تمام نیرو بازار میوه شب عید را کنترل خواهیم کرد.