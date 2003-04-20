رشيديان : مشكل پالايشگاه آبادان عدم اطلاع مسوولان از مشكلات آن است

محمد رشيديان نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين مطلب به خبر نگار خبرگزاري مهر گفت : متاسفانه پالايشگاه آبادان بدليل همين استدلالات غلط در آستانه نابودي قرار گرفته است .

وي گفت : اگر احداث پالايشگاه در ايران توجيه نداردچگونه به گفته همين آقايان سالانه بيش از يك ميليارد دلار بنزين وارد ات داريم .

رشيديان گفت : ما از كشوري كه نه نفت خام دارد وخودش هم واردكننده نفت خام است بنزين وارد ميكنيم و هيچ گاه هم ادعا نكرده اند كه پالايشگاه داري برايشان مقرون به صرفه نيست اما شاهديم كه برخي دولتمردان ما با داشتن ذخائر نفت خام فراوان و نيروي متخصص انبوه وعلاقمند ادعا مي كنند كه برايمان توجيه اقتصادي ندارد.

وي ادامه داد : بزرگترين حسن احداث پالايشگاه اينست كه ديگر براحتي در اوپك در خصوص چگونگي فروش نفت خام تحت فشار قرار نخواهيم گرفت.

رشيديان افزود : اگر همين نفت خام را تبديل به فرآورده هاي نفتي كنيم هم نياز داخلي مان راتامين مي كنيم وهم بودجه سالانه از وابستگي به فروش نفت خام رهايي مي يابد.

وي خاطر نشان كرد : در كشوري مانند ژاپن كه فاقد مخازن نفت و گاز است بيش از 400 پالايشگاه نفت وجود دارد و بيش از 100 هزار فر آورده از نفت خام مي گيرند اما در كشور نفت خيزي ما نند ما ادعا مي شود كه توجيه اقتصادي ندارد .

وي گفت : از يكسو شعار مي دهيم كه احداث پالايشگاه در منطقه نفت خيزي مانند آبادان كه امكانات مربوط به اينكار را در اختيار دارد و مملو از نيروهاي متخصص است داراي توجيه اقتصادي نيست اما در منطقه ايي مانند عسلويه كه نه آب وبرق دارد و نيروي متخصص واز حداقل امكانات بدور است و در واقع در حال احياي يك بيابان هستيم ، اينهمه سرمايه گذاري مي كنيم وكلي هم تبليغات به راه مي اندازيم.

