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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

مدیرکل امور اتباع خارجی خبر داد؛

آخرین مهلت اتباع خارجی برای دریافت «کارت آمایش» پایان ۹۷ است

آخرین مهلت اتباع خارجی برای دریافت «کارت آمایش» پایان ۹۷ است

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی از آخرین مهلت برای دارندگان کارت آمایش ۱۲ و هویت ۱۱ که موفق به شرکت در آمایش ۱۳ نشده اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت: دارندگان کارت آمایش ۱۲ و هویت ۱۱ که موفق به شرکت در آمایش ۱۳ نشده اند؛ مهلت دارند برای نوبت آخر تا پایان سال جاری نسبت به مراجعه به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های محل صدور کارت مراجعه تا تعیین تکلیف شوند.

لازم به ذکر است؛ کلیه خدمات اداری صرفاً به دارندگان مدرک معتبر آمایش، ارائه خواهد شد و اتباع خارجی فاقد کارت آمایش معتبر، تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قوانین و مقررات وضع شده در خصوص غیر مجازین، با آنان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4540013

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