آخرین مهلت اتباع خارجی برای دریافت «کارت آمایش» پایان ۹۷ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت: دارندگان کارت آمایش ۱۲ و هویت ۱۱ که موفق به شرکت در آمایش ۱۳ نشده اند؛ مهلت دارند برای نوبت آخر تا پایان سال جاری نسبت به مراجعه به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های محل صدور کارت مراجعه تا تعیین تکلیف شوند.

لازم به ذکر است؛ کلیه خدمات اداری صرفاً به دارندگان مدرک معتبر آمایش، ارائه خواهد شد و اتباع خارجی فاقد کارت آمایش معتبر، تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قوانین و مقررات وضع شده در خصوص غیر مجازین، با آنان برخورد خواهد شد.