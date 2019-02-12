به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی تنیس روی میز پرتغال از فردا چهارشنبه همزمان در دو بخش مردان و بانوان آغاز شده و تا یکشنبه آینده (۲۸ بهمن ماه) ادامه خواهد داشت.

ایران با دو نماینده در این تورنمنت شرکت خواهد داشت.

ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان و امیرحسین هدایی عضو تیم ملی مردان پینگ پنگ بازان ایرانی شرکت کننده در تورنمنت پرتغال هستند که شامگاه دوشنبه تهران را به محل برگزاری این رقابت ها ترک کردند.

ندا شهسواری و امیرحسین هدایی در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان و مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان نیز حضور دارند. این رقابت ها اردیبهشت ماه سال آینده در بوداپست مجارستان برگزار می شود.