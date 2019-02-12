پروژه مشترک تئاتری ایران و فرانسه از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «فضاسازی» عنوان پروژه ای بینافرهنگی بین ۲ کشور ایران و فرانسه است که نورالدین حیدری ماهر مجری طرح آن است.

اولین اجرای این پروژه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن به نمایشنامه خوانی «من مرگ را دوست دارم همچون که شما زندگی را» نوشته محمد القاسمی اختصاص دارد که با کارگردانی ایمان افشاریان و با حضور علیرضا آرا و افشاریان در مقام بازیگر، ساعت ۱۵ در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ بهمن، ساعت ۱۵ نیز نمایشنامه «ای قاچاقچی.کام» نوشته صدف اِسِر با کارگردانی شیوا اردویی خوانش می شود. رضا مولایی، سهیلا گلستانی، شهروز دل افکار و محمد زمانی بازیگران این نمایشنامه خوانی هستند.

سومین اجرای پروژه مشترک تئاتری ایران و فرانسه نیز به نمایشنامه خوانی «کودک وحشی» نوشته سلین دِلبِک اختصاص دارد که با کارگردانی و بازی مهران رنج‌بر در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن، ساعت ۱۵ اجرا می شود.

نمایشنامه «اِرزولی داهومِی (الهه‌ عشق)» نوشته ژان رُنه لوموآن چهارمین اثری است که در پروژه بینافرهنگی «فضاسازی» با کارگردانی آرش آبسالان در قالب نمایشنامه خوانی، روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن، ساعت ۱۵ در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود.

در این اجرا فریبا کامران، علی صلاحی، آتیه جاوید، مهتاب پرنیان، پیمان رضایی، ابوذر فرهادی، شفیقه شاهزیدی، سارا رسائی، حسین اناری و ژان رُنه لوموآن به عنوان بازیگر حضور دارند.

ویژگی پروژه بینافرهنگی «فضاسازی» حضور ۴ نمایشنامه نویس فرانسوی در تمرین ها و اجرای آثارشان توسط ۴ کارگردان تئاتر ایرانی و آشنایی با نگاه و بازخورد هنرمندان و همچنین مخاطبان تئاتر ایران با این آثار است.

نکته قابل توجه دیگر این است که نمایشنامه های حاضر در این پروژه برای اولین بار به زبان فارسی ترجمه و خوانش می شوند.