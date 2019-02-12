بلندگوهای هوشمند مراقب سلامت افراد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق یک گزارش جدید از بلندگوهای هوشمند در آینده به عنوان مربیان مجازی سلامتی و رصد بیماران در خانه هایشان استفاده می شود.

طبق گزارش سازمان بهداشت ملی انگلیس، دستگاه هایی مانند الکسا، دستیار صوتی هوشمند آمازون یا کورتانا(متعلق به مایکروسافت) و سیری(متعلق به اپل) به ابزارهای سلامتی مهمی تبدیل می شوند.

این گزارش ۱۰۰ صفحه ای با کمک یک دانشمند آمریکایی حوزه ژنتیک نوشته شده است و براساس آن ربات ها و هوش مصنوعی در آینده به دقیق تر شدن تشخیص پزشکی کمک می کنند.

همچنین طی ۲۰ سال آتی مربی های بهداشتی مجازی از طریق بلندگوهای مجهز به شناسایی صوت در خانه های افراد برسلامت آنان نظارت می کنند. به این ترتیب بیماری های مزمنی مانند دیابت، آسم، افسردگی و فشار خون بالا را بهتر کنترل می کنند.

این برنامه ها با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق بیماری فرد و رفتار نرمال او را رصد و با مشاهده یک مورد غیر معمول، اقداماتی برای جلوگیری از بستری شدن فرد در بیمارستان انجام می دهد.

احتمالا بلندگوها به حسگرهای پوشیدنی مجهز می شوند و اطلاعات پزشکی و حتی استرس را در صدای فرد ردیابی می کنند.