به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در خصوص آخرین وضعیت دو تیم استقلال و پرسپولیس برای خصوصی سازی گفت: موضوع واگذاری و خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال از حوزه وزارت ورزش خارج شده است و در طی اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت این دو باشگاه باید از طریق سازمان خصوصی سازی انجام شود نه وزارت ورزش، ادامه داد: البته ما هم به نوبه خود پیگیر این موضوع خواهیم بود. امیدوار هستیم انجام خصوصی سازی سرخابی ها هر چه زودتر اتفاق بیفتد. مطمئن باشید عجله وزارت ورزش در این زمینه بیشتر است. ما منتظر هستیم هر چه زودتر پرسپولیس و استقلال واگذار شوند تا خیال همه بابت وضعیت این دو باشگاه راحت شود.

معاون وزیر ورزش که با رادیو تهران صحبت می کرد، در خصوص اهمیت حضور برخی رشته ها در المپیک آتی مانند کاراته و توجه به شرایط مدیریتی این فدراسیون ها (برگزاری انتخابات)، تصریح کرد: قطعا توجه وزارت ورزش هم همین است که در چنین فدراسیون هایی ثبات مدیریتی ایجاد شود. بر این اساس ۲۳ اسفند ماه را به عنوان زمان برگزاری مجمع کاراته نهایی کردیم تا ثبات لازم در این فدراسیون ایجاد شود و خللی در پیگیری برنامه ها پیش نیاید.

داورزنی در این زمینه ادامه داد: سال آینده بسیاری از رشته ها درگیر رقابت های کسب سهمیه المپیک خواهند بود. قطعاً باید از این فدراسیون ها در این زمینه حمایت شود. ما در ستاد عالی هم برنامه های فدراسیون هایی که در مسیر المپیک هستند را گرفته ایم و قطعاً وزارت ورزش و کمیته حمایت جدی از این فدراسیون ها خواهند داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در مورد بودجه سال آینده ورزش و مشکلات اقتصادی موجود یادآور شد: قطعاً به گونه ای مدیریت خواهیم کرد تا در روند آماده سازی و افتخار آفرینی فدراسیون ها، آسیبی وارد نشود. قاعدتا براساس اولویت ها، اردوها باید بدون وقفه برگزار شوند. در این زمینه باید مدیریت منابع داشته باشیم.

بازنشسته ها، اعمال قانون در مورد آنها و بازگشت دوباره برخی از این افراد به عرصه ورزش موضوع دیگری بود که محمدرضا داورزنی در مورد آ ن توضیح داد. وی در رابطه با این موضوع که با نام بردن از محمد درخشان مطرح شد گفت: برخی صحبت ها در این زمینه کم لطفی است. قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در خصوص روسا و اعضای هیات رئیسه بود که اعمال هم شده است اما ورزش این حق را دارد که از ظرفیت چنین افرادی کماکان استفاده کند. نفراتی مثل درخشان و علیرضا رحیمی سرمایه ورزش هستند. همانطور که ما برای کنار رفتن بازنشسته ها قانون داریم، قانونی هم داریم که اجازه می دهد از این ظرفیت ها در پستی غیر از ریاست و هیات رئیسه استفاده کنیم.

داورزنی با یادآوری اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ۱۰ فدراسیون و تعیین زمان انتخابات برای ۸ فدراسیون، تصریح کرد: برخی از بازنشسته ها مثل درخشان عمر خود را برای ورزش گذاشته اند. نباید به راحتی از ظرفیت این افراد و در کل نفراتی که حرفی برای گفتن دارند یا صاحب کرسی بین المللی هستند، گذشت. قانون منع به کارگیری بازنشستگان مانع از استفاده از ظرفیت ها نیست فقط می توان برای ریاست و هیات رئیسه استفاده کرد.

معاون وزیر ورزش در مورد فدراسیون والیبال و موضوعات مطرح در رابطه با انتخابات آن، خاطرنشان کرد: برخی از مسائل های مطرح شده کاملا شخصی است اما قطعاً وزارت ورزش با لحاظ کردن این که والیبال سال آینده میادین کسب سهمیه المپیک و لیگ جهانی را در پیش دارد، به گونه ای عمل می کند تا در اجرای برنامه های آن آسیبی وارد نشود مگر ما برای دو سال آینده برنامه ریزی می کنیم که می گویند به خاطر اتمام کار دولت، انتخابات با تأخیر برگزار می شود. به طور حتم شرایط مهیا شود انتخابات را برگزار می کنیم. تلاشمان این است برای بهار سال آینده انتخابات والیبال برگزار شود.