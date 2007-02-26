استعفای دسته جمعی هیات مدیره استقلال / سمت امیر قلعه نویی از باشگاه حذف شد/ حاجیلو سرپرست استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره باشگاه استقلال با هدف بررسی نهایی علل حذف این تیم از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز در دقتر یکی از اعضا برگزار شد.

دراین نشست مقداد نجف نژاد گزارشی کامل از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و سپس به همراه علی نظری جویباری از سمت خود استعفا کرد. همچنین هیات مدیره تصمیم گرفت سازمان فوتبال را از چارت اجرایی این باشگاه حذف کند تا امیر قلعه نویی دیگر سمتی در این باشگاه نداشته باشد.

هیات مدیره برای احترام به افکار عمومی و عذرخواهی از هواداران به صورت دسته جمعی استعفا کردند و گزارش کاملی از فعالیت های خود را به علی آبادی رئیس مجمع ارائه کردند.

اصغر حاجیلو نیز به عنوان سرپرست جانشین نظری جویباری شد.

