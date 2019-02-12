محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات؛ ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۳۹۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۲ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۳۵ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۴۳ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جاده فقیره و تست گاز منوکسید کربن در بلوار آزادگان بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.