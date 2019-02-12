وزیر ورزش اجازه ندهد قهرمانان اسکی ناامید شوند

علی ساوجی پیشکسوت المپین اسکی که سابقه حضور در دو المپیک زمستانی ۱۹۶۸ فرانسه و ۱۹۷۲ ژاپن را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد اخیر فدراسیون اسکی اظهار داشت: ما از ابتدای انقلاب اسلامی، حدود ۱۸ سال بدون هیچ چشمداشت و به طور رایگان با فدراسیون اسکی همکاری کردیم. من به شخصه زندگیام را برای اسکی گذاشتم و حتی یادم میآید که مغازهام را میبستم و به فدراسیون میرفتم اما در سالهای اخیر حتی یک بار هم نگفتند این پیشکسوتان در چه وضعیتی هستند، چه میکنند و آیا پیشنهادی برای برنامهریزی بهتر در اسکی دارند؟
وی افزود: من هم رئیس کمیته مسابقات بودم و هم سرمربیگری و مربیگری تیمهای ملی را تجربه میکردم. ما شب و روز کار میکردیم، در زمان جنگ و در زمان بمباران با شمع در فدراسیون مینشستیم و تا ۱۲-۱۱ شب کار میکردیم اما حالا حتی حالمان هم نمیپرسند.
پیشکسوت اسکی با انتقاد از افراد حاضر در فدراسیون این رشته گفت: من چند سال است که خودم را کنار کشیدهام. متأسفانه آدمهایی را به فدراسیون آوردهاند که از اسکی هیچچیز نمیدانند. برای شما یک مثال میزنم و آن هم در خصوص انتخابی تیم ملی است. در همه جای دنیا رقابتهای انتخابی تیم ملی، آزاد است. این به نفع ورزشکاری است که همیشه تمرین کرده است و اگر در رقابتهای انتخابی حضور پیدا کند، نتیجه بهتری میگیرد. حالا چه شده است که حسین ساوه شمشکی که همیشه در انتخابیها نتیجه خوبی میگیرد و به دلیل مصدومیت، نتوانست در چند مسابقه انتخابی شرکت کند، به همین سادگی از تیم ملی خط خورد. ظاهراً آقایان اصلاً قانون اسکی را نمیدانند و به دنبال بهانه هستند تا برخی نفرات را خط بزنند و یک عده افراد دیگر را دور خودشان نگه دارند.
وی در خصوص اینکه دبیر فدراسیون علت حذف ساوه شمشکی را رعایت نکردن عُرف تیم ملی بیان کرده است، تصریح کرد: این موضوع اصلاً درست نیست. ما چیزی به اسم عُرف تیم ملی نداریم. جالب است که برایتان بگویم آقایانی که امروز عنوان میکنند ساوه شمشکی با سرمربی تیم رابطه خوبی ندارد، چندی پیش سرمربی سابق را هم به دلیل اختلافات موجود با خودشان، بیرون کردند. تمام این حرفها بهانه است. خواهش جامعه اسکی این است که به صورت شفاف بگویند مشکل چیست. اگر ورزشکار بیانضباطی کرده است، آن را بیان کنند نه اینکه از خودشان هر روز یک حرف دربیاورند.
تصمیمگیرندگان در فدراسیون باید المپیکرفتهها باشند
ساوجی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در خصوص انصراف محمد کیادربندسری از رقابتهای قهرمانی جهان به دلیل موضوع تبانی در مسابقات دیزین اظهار داشت: تا زمانی که من خودم ورزشکار و سرمربی بودم، بحث تبانی در اسکی وجود نداشت، اما من هم در این سالها موضوع تبانی در رقابتهای مختلف داخلی اسکی را شنیدهام. در زمان اسکی ما، تعداد انگشتشماری بودیم که ترکیب تیم را تشکیل میدادیم. ما سالها در اسکی زحمت کشیدیم ولی شرایط بعد از آن را که دیدیم، کنار رفتیم. باید بگویم که ورزش اسکی با هر ورزش دیگری فرق میکند. ورزشکاران شرایط بسیار سختی را تجربه میکنند. کسی که میخواهد در اسکی مدیریت کند و تصمیم بگیرد، باید خودش اینکاره باشد و به المپیک رفته باشد و باید سرد و گرم ورزش اسکی را چشیده باشد؛ نه اینکه مدام لابی کنند و کانال بزنند و این و آن را به فدراسیون بیاورند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما هم مقصر این اتفاقات را دبیر فدراسیون میدانید؟ گفت: من هم فقط شنیدهام و چون حضور نداشتم، دقیق نمیتوانم اظهارنظر کنم. به هر حال در اسکی، کارشناسان و صاحبنظران زبده زیادی وجود دارند که میتوانند با فدراسیون همکاری کنند اما آنها را قبول نکردند. به نظرم این افراد به کسانی نیاز دارند که هر مدلی که خودشان میخواهند و دستور میدهند، اجرا کنند. مسئولان فدراسیون کنندهی کار نمیخواهند بلکه بلهقربانگو میخواهند. ما خودمان هم ماندهایم که چه کسی در اسکی تصمیم میگیرد، هرکسی که صبح از خواب بیدار میشود، یک دستور میدهد. متأسفانه شرایط این روزهای فدراسیون اسکی بسیار آشفته است.
وی ادامه داد: در اولین المپیک زمستانی و پس از انقلاب اسلامی، من مربی بودم و با حسن شمشکی راهی مسابقات شدیم. خود من قبل از آن، دو المپیک زمستانی را تجربه کرده بودم و در دو بازیهای آسیایی زمستانی هم شرکت کرده بودم. در آن زمان تمام زندگیمان را برای این رشته گذاشته بودیم. آن روزها ما با ژاپن برابر بودیم اما وضعیت امروز ما را ببینید؛ تمام تیمهای آسیایی پیشرفت کردهاند ولی ما درجا میزنیم. وقتی افرادی باشند که نتوانند مدیریت کنند و فدراسیون را بچرخانند، همین میشود. مسئولان باید کنندهی کار باشند و درد ورزشکار را بفهمند نه اینکه آنها را آزار بدهند.
اگر افتخاری نمیتواند فدراسیون را بچرخاند، برود
المپین اسکی در پاسخ به این سوال که خواسته شما به عنوان یک المپین پیشکسوت از وزیر ورزش چیست؟ گفت: من سلطانیفر را ندیدهام ولی از او خواهش میکنم که نگذارد بیش از این جوانان و قهرمانان اسکی ناامید شوند. چرا باید بهترینهای ایران را به سادگی از تیم ملی خط بزنند؟ وقتی به ورزشکار فشار میآورند و او را ناراحت کرده و اعصابش را به هم میریزند، مجبور میشود که از ورزش حرفهای خداحافظی کرده و برود.
ساوجی تأکید کرد: در زمان ما اصلاً چنین حاشیههایی وجود نداشت. ما آنقدر خوب بودیم که دوست داشتیم تایم نفر بعدی نیز به ما برسد اما امروز کاری میکنند که همه زده شوند. آنقدر ورزشکاران ما را اذیت میکنند که اسکی را رها کرده و از این رشته بروند.
وی در پایان خطاب به افتخاری رئیس فدراسیون اسکی خاطرنشان کرد: متأسفانه شما خودتان تصمیمگیرنده نیستید و از دیگران خط میگیرید. جامعه اسکی انتظار دارد که افتخاری که این مسئولیت را قبول کرده، اگر نمیتواند فدراسیون را بچرخاند و مستقل عمل کند، برود.
* گفتگو: بهاره سلطانی
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