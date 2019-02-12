به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، فعالان اجتماعی و سفرا و نمایندگان هیأت‌های دیپلماتیک مقیم بوسنی و هرزگوین در سارایوو برگزار شد.

در این مراسم که شامگاه دوشنبه شب بیست و دوم بهمن ماه برگزار شد، «شفیق جعفروویچ» عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، «حسین افندی کاوازوویچ» رئیس العلما و رئیس جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، شهردار سارایوو، معاون وزیر و تعدادی از مدیران عالیرتبه وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین با حضور در هتل بریستول روز ملی ایران را تبریک گفتند.

در این مراسم رئیس حزب اقدام دموکراتیک، رئیس حزب برای بوسنی، مفتی سارایوو و توزلا، معاون ریاست جامعه اسلامی، نمایندگان کلیسای کاتولیک، ده‌ها تن از سفرا و کارداران کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در سارایوو حضور داشتند.

محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، اظهارداشت: ۴۰ سال قبل در چنین ایامی در کشور تاریخ ساز و تمدن پرور ایران انقلاب مردمی به پیروزی رسید که مهمترین اهدافش نفی رژیمی دیکتاتور و وابسته به بیگانه و بازگرداندن استقلال، آزادی و احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی بود.

حیدری افزود: اکنون که ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، ملت ایران نه فقط به دستاوردهای فراوانش در عرصه‌های سیاسی، علمی، اقتصادی ، صنعتی و فرهنگی می‌بالد، بلکه خرسند است که توطئه‌ها و خصومت‌های قدرت‌های زورگوی جهانی و عوامل آنان هرگز نتوانسته است در مسیر حرکتش توقف ایجاد کند.

سفیر کشورمان ضمن‌ یادآوری دستاوردهای انقلاب در چهار دهه اخیر در عرصه‌های مختلف به مبارزه موثر با تروریسم در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: ملت ایران به نقش بی بدلیل خویش در مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و اشغالگری در منطقه آسیای غربی و مساعی‌اش برای بازگرداندن صلح و آرامش به کشورهای بحران زده خاورمیانه که مشارکت در طرح موسوم به آستانه برای برقراری آشتی و امنیت در سوریه گواه آن است می‌باشد و افتخار می‌کند که با پایبندی به تمام تعهداتش در چارچوب توافقنامه هسته‌ای توانست صلح‌جویی خویش و بی اساسی ادعاهای مغرضانه اغیار را اثبات کند.

حیدری گفت: جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد جزو نخستین کشورهایی بود که استقلال بوسنی و هرزگوین را به رسمیت شناخت و در سخت‌ترین شرایط به صورت همه جانبه شجاعانه و سخاوتمندانه در کنار ملت مظلوم بوسنی قرار گرفت و در تمام سالیان اخیر نیز روابط دو کشور همواره در سطحی مناسب جریان داشته است که سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات سیاسی اقتصادی همراه به سارایوو، رشد مطلوب مبادلات تجاری و اجرای برنامه‌های متعدد فرهنگی در یک سال گذشته نوید بخش آینده رو به تکامل مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف در دوره فرارو است.

مقامات و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، رئیس و تعدادی از اساتید دانشگاه سارایوو، رئیس و اساتید دپارتمان زبان فارسی، شهرداران مناطق مختلف بوسنی، تعدادی از نمایندگان پارلمان، رئیس و اعضای انجمن دوستی ایران و بوسنی، روسای برخی شرکت‌های اقتصادی، رئیس و اعضای انجمن مادران سربرنیتسا و ژپا، نمایندگان احزاب مهم سیاسی، تشکل‌های مدنی و خبرنگاران رسانه‌ها از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

در این آیین باشکوه، گروه موسیقی سنتی فرهنگ از استان قزوین که به مناسبت هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی حضور دارد، چند قطعه از آثار خود را اجرا کردند که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در این مراسم به مهمانان حاضر کتابچه معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ایران و کتاب معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی با عنوان «افتخار به گذشته و امید به آینده» به زبان بوسنیایی که به تازگی از سوی سفارت کشورمان در سارایوو منتشر شده، اهدا شد.