  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد؛

سدمعبر گناه کبیره است

سدمعبر گناه کبیره است

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون قرار نیست شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون پیشنهاد داد عضو کمیسیون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در کمیته برنامه ریزی مشاغل سیار و بی کانون حذف شود.

وی در خصوص دلیل حذف گفت: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود.

وی تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.

در نهایت این پیشنهاد رای آورد.

کد مطلب 4540055
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها