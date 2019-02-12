سدمعبر گناه کبیره است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون پیشنهاد داد عضو کمیسیون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در کمیته برنامه ریزی مشاغل سیار و بی کانون حذف شود.

وی در خصوص دلیل حذف گفت: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود.

وی تاکید کرد: همانطور که اجازه نمی دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.

در نهایت این پیشنهاد رای آورد.