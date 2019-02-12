دشمن در مقابل اقتدار دفاعی کشور احساس درماندگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز در نشست تحلیلی رسانه های استان کردستان با عنوان بایستگی رسانه تراز انقلاب اسلامی، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بیشماری به دنبال داشت و در طلیعه دهه پنجم انقلاب باید به بهترین شکل ممکن از این دستاوردها دفاع کنیم.

وی ادامه داد: دشمنی با انقلاب و نظام اسلامی از همان روزهای نخستین آغاز شد و دشمن از هر فرصت و حربه ای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بهره برداری می کرد و امروز نیز از شیوه های مختلف این توطئه و دسیسه های مقابله با نظام و انقلاب اسلامی را دنبال می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه علیرغم تمامی دشمنی های صورت گرفته امروز انقلاب اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، بیان کرد: قدرت دفاعی نظام اسلامی باعث یاس و درماندگی دشمنان به ویژه آمریکا شده است و بدن شک امروز ما در سایه این اقتدار است که می توانیم از دستاوردهای انقلاب به خوبی حفاظت کنیم.

وی افزود: امروز هم کشور ما در حال مبارزه با دشمنان است و ایجاد درگیری ها در منطقه و حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی از توطئه های دشمن بر علیه انقلاب اسلامی ایران است.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان کرد: امروز نه تنها کشورمان به اقتدار رسیده است که حتی کشورهای دیگر در جهان نیز با الهام گرفتن از نظام و انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان ایستاده اند و این مهم را می توان به خوبی در تحولات اخیر در جهان به عینه مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه دشمن حتی به دنبال جنگ های قومی و مذهبی است و این سیاست را دنبال می کند، عنوان کرد: هوشیاری در مقابل توطئه ها و دسیسه های دشمن یک انر لازم و ضروری است و خوشبختانه در طول ۴۰ سال اخیر این بصیرت و دوراندیشی ملت به بهترین شکل ممکن انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: شناسایی به موقع تهدیدات از سوی امام راحل (ره) و امروز از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از عوامل برتری نظام اسلامی در مقابل دشمن به ویژه آمریکا و حتی کشورهای اروپایی است و این وجه تمایز نظام اسلامی ما با دیگر حکومت ها و دولت ها در جهان و منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بایسته های مورد توجه در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلابی عمل کردن و حرکت در این مسیر بسیار مهم یکی از نیازهای لازم و ضروری است که باید در تمامی بخش ها این نگرش ترویج داده شود.

وی افزود: ما در کشور در حوزه فناوری هسته ای انقلابی عمل کردیم و به موفقیت هم رسیدیم و اگر هم در سایر بخش ها انقلابی عمل کنیم می توانیم به موفقیت های عظیم و چشم گیری دست پیدا کنیم.