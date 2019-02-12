به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز اظهار داشت:درصد خوداتکایی کشور در تولید گندم از ۶۵ درصد در سال ۹۲ به ۱۰۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۹۲ خوداتکایی در تولید شکر ۴۹ درصد بوده که در حال حاضر این میزان به ۹۱ درصد ارتقا یافته است.

کشاورز با اشاره به این که درصد خوداتکایی در تولید برنج از ۴۹ درصد در سال ۹۲ به ۶۰ درصد رسیده ،خاطرنشان کرد:درصد خوداتکایی در تولید حبوبات از حدود ۷۰ درصد در سال ۹۲ به ۸۸ درصد افزایش یافته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در پنج سال اخیر به صورت مستمر سالانه ۶ درصد بهره وری آب در بخش کشاورزی ارتقا یافته است،تصریح کرد:خوداتکایی کشور در تولید گندم با کاهش ۴۶۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت و افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح حاصل شده است.

کشاورز با اشاره به این که افزایش تولید شکر متکی به کشت پاییزه چغندرقند است،خاطرنشان کرد:برنامه تولید علوفه به منظور افزایش تولید شیر در کشور با اتکاء به کشت پاییزه ساماندهی شده و در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد:بسته زراعت دیم با توجه به پایداری و تنوع تولید و حاصلخیزی خاک تهیه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به تدوین و اجرای نظام نامه ثبت کود کشاورزی گفت: در سال های اخیر تولید، تدارک و توزیع کود های کشاورزی ساماندهی و استانداردسازی شده است.

وی یادآور شد: در سال ۹۲ کمتر از ۵۵ درصد از کود کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شد و در حال حاضر ۸۱ درصد از کود مورد نیاز بخش کشاورزی در داخل تولید می شود.