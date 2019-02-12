انگور بجنورد با بهترین کیفیت و برند داخلی صادر می شود

اسماعیل محمودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از این انگور باغات بجنورد در سردخانه های شاهرود نگهداری می شد و با برند این شهر صادر می شد اما اکنون در سردخانه های داخل استان نگهداری و با برند محل تولید این محصول به سراسر کشور صادر می شود.

محمود آبادی افزود: باتوجه به اینکه بجنورد در تولید محصول انگور غنی است ضرورت دارد در برندسازی و معرفی آن در سراسر کشور تلاش بیشتری انجام شود چرا که در رونق اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

وی بیان کرد: تا دو سال گذشته بخش زیادی از باغات انگور استان گرفتار سفیدک می شد اما از سال گذشته با عملیات محافظتی که انجام شده این آفت کاملا از بین رفته است.

مدیر کشاورزی بجنورد در ادامه تصریح کرد: عمده محصولات کشاورزی شهرستان بجنورد و همچنین میوه های مورد نیاز شب عید خراسان شمالی در سردخانه های داخلی استان ذخیره می شود.

محمود آبادی گفت: همچنین بخش عمده ای از مرغ و گوشت مصرفی شهروندان در سردخانه های داخلی ذخیره سازی می شود در حالی که تا چند سال گذشته برای نگهداری به خارج استان ارسال می شد.

وی اظهار کرد: باتوجه به اینکه سیب یکی از عمده محصولات تولیدی باغات خراسان شمالی است، برخی از صادر کنندگان مقدار سیب قابل فروش در سایر نقاط کشور را در سرخانه های خارج استان نگهداری می کنند.