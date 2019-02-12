پاسداشت پرویز زاهدی، مهدی شادمانی و علی کاوه با حضور بزرگان ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این تیم که یازدهمین سال فعالیت خود را سپری می کند، به مناسبت فرا رسیدن پنجاه و هفتمین سال تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی به مصاف تیم پیشکسوتان هما خواهد رفت.

تیم فوتبال رسانه ورزش که با حمایت «فروشگاه ورزشی هوادار» به فعالیت‌های خود ادامه می دهد، ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه هفته جاری (۲۵ بهمن) در زمین مجموعه ورزشی هما به مصاف تیمی متشکل از بازیکنان قدیمی این تیم خواهد رفت. البته قرار است یک نیمه تیم پیشکسوتان هما و یک نیمه تیمی متشکل از بزرگان فوتبال ایران برابر رسانه ورزش قرار گیرند.

در این دیدار علی دایی کاپیتان تیم منتخب، حمید علیدوستی کاپیتان تیم هما و عادل فردوسی پور کاپیتان تیم فوتبال رسانه ورزش خواهند بود.

با اعلام علیرضا بابایی مشاور مدیر عامل و رئیس مجتمع فرهنگی - ورزشی هما قرار است در حاشیه این دیدار اقدامات زیر صورت بگیرد:

* رونمایی از زمین چمن طبیعی باشگاه هما به نام مرحوم پرویز دهداری

* تجلیل از استاد پرویز زاهدی پیشکسوت رسانه‌های ورزشی که در خانه سالمندان است، مهدی شادمانی خبرنگاری که با سرطان مبارزه می کند و تجلیل از علی کاوه عکاس باسابقه ورزشی.

* تجلیل از علیرضا عزیزی و حمید علیدوستی دو پیشکسوت باشگاه هما و حسین کازرانی بازیکن پیشین تیم ملی و پاس



اسامی نفرات دعوت شده برای بازی در تیم ستارگان فوتبال ایران: علی دایی ، بهزاد غلامپور ، کریم باقری ، جواد نکونام ، مجید نامجو مطلق ، فرشاد پیوس ، صمد مرفاوی ، سهراب بختیاری زاده ، محمود فکری ، جواد کاظمیان، یحیی گل محمدی، محمد نوازی، سیروس دین محمدی، محمد نصرتی، محمود فکری، فرهاد و فرزاد مجیدی، حسین کاظمی، علیرضا نیکبخت واحدی و امیر علی دانایی.

تیم پیشکسوتان هما:

احمد سجادی، جلال بشرزاد، سعید صفری، احمد سنجری، حمید علیدوستی، محمد توانایی، هادی نراقی، مجید صالح، سعید حفظی فرد، علیرضا عزیزی، بابک سیم بری، اسد سلطان‌آبادی ، بهروز پرورش خواه، محمد بهنام، جواد رمزی، فرهاد کامل، جمشید پذیرا، محمود بیداریان، دکتر فرهادی هوشنگ نصری، نعیم صفری.

مهمانان ویژه:

حسن حبیبی ، علی پروین ، حسین کلانی ، اصغر شرفی ، دکتر نصرالله سجادی ، دکتر دادکان ، حسین کازرانی ، مهدی خبیری ، مایلی کهن ، جواد قراب ، محمد رضا پهلوان ، داریوش مصطفوی ، حسین فرکی، مسئولان فدراسیون و ....