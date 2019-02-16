محمدرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، گفت: از آنجایی که برای تحقیق و تفحص، تعریف و چارچوب خاصی مدون نشده است، ما در وهله اول چارچوب نظری و طرح مفهومی کار را تهیه و جمع‌بندی و نظر بخش‌هایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس را هم در این باره اتخاذ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در حال جمع‌آوری اطلاعات از همه دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنعت خودرو است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با اشاره به اینکه ما سوالات و ابهامات خود درباره این موضوع را برای دستگاه‌های مرتبط ارسال کرده و منتظر پاسخ آنان هستیم، تصریح کرد: انتظارمان این است که دستگاه‌های ذیربط همکاری‌های لازم را با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی داشته باشند و اطلاعات لازم را در نهایت صحت، دقت و امانت‌داری برای ما ارسال کنند.

نجفی افزود: البته ما در راستای اقدامات نظارتی خود حتماً افرادی را به دستگاه‌های مذکور می‌فرستیم تا اطلاعات واصله را اعتبارسنجی کنند و سپس مبتنی بر آن اطلاعات، گزارش خود را تدوین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص بسیار گسترده و پیچیده است، اظهار داشت: ما به دنبال کشف و شناسایی فرآیندهای معیوب و نارسا در فرآیندهای تولید و واردات خودرو، فروش و خدمات پس از فروش هستیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: این تحقیق و تفحص قطعا به نفع صنایع خودروسازی کشور خواهد بود و منجر به تهیه چارچوب‌های اصلی طرح تحول صنعت خودرو می‌شود.