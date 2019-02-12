«حقِ حق داشتن» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حق حق داشتن» نوشته پنج متفکر و محقق برجسته تئوری سیاسی است. این کتاب شامل یک مقدمه و چهار بخش و سخن آخر است که به بهانه بحران آوارگی سال ۲۰۱۶ که طی آن میلیون ها انسان بر اثر آتش جنگ های خانمان سوز در سوریه و عراق و افغانستان به سوی اروپا سرازیر شدند، نوشته شده است.

کتاب «حقِ حق داشتن» مفهومی‌ تازه و منبعی مهم برای تفکّر و کنشِ سیاسی در زمانه‌ ما است. عصری که روز به روز و در گوشه و کنار جهان بر شمار افرادی که عاجز از تعلّق به یک جامعه‌ سیاسی هستند، افزوده می‌شود.

«هانا آرنت» این عبارت را در نقد «حقوق بشر» به‌کار می‌گرفت و او بر آن بود که اساساً مفهوم حقوق بشر انسجام لازم را جهت اینکه مبنایی برای نظریه‌ی سیاسی دموکراتیک باشد ندارد. در کتاب حاضر، سعی بر آن است که با ارائه‌ی قرائتی نقّادانه از حقِ حق داشتن، اصول و منابعی برای تلاش‌های دموکراتیک پرورده شود.

کتاب «حق حق داشتن» با این جمله از هانا آرنت در کتاب «ریشه های تمامیت خواهی» آغاز می شود: «وقتی زادبوم خود را ترک کردند، بی خانمان شدند. وقتی کشور خود را ترک کردند، بی تابعیت شدند. و آن گاه که از حقوق انسانی شان محروم شدند، دیگر حق هم نداشتند، تفاله ای بیش نبودند.»

از این رو محور مباحث این کتاب آرای این فیلسوف آلمانی و بوِیژه سخن مشهور وی در قبال آوارگان است: «حق برخورداری از حقوق» در نتیجه این پرسش مهم را طرح می کند: کفایت حقوق بشر در وضعیت فعلی جهان در خصوص معضلات عظیم میلیون ها انسان آواره تا کجاست؟ همچنین مفهوم بی حقی به معنای محرومیت از حقوق انسانی تا اندازه ای که افراد از کلیه حقوق انسانی محروم شده و به بی حقی مطلق می انجامد، از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این مجموعه است.

از نظر مترجم این کتاب گواه زنده ای است از مخالفت و مبارزه طلبی و چالش فعال با نظام سیاسی و اقتصادی که حدود ۳ دهه است در کشورهای سرمایه داری قدرت گرفته و به گونه ای عریان سودجویی حداکثری را به هر قیمت بر جامعه تحمیل می کند.

کتاب «حق حق داشتن» نوشته گروه نویسندگان با ترجمه «حسین پیران» در ۱۷۲ صفحه به قیمت ۲۲ هزار تومان توسط نشر نو منتشر شده است.