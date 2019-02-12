حضور هشت شطرنجباز داخلی و خارجی در جام ستارگان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رقابت های بین المللی شطرنج جام خزر، سومین دوره مسابقات جام ستارگان نیز از امروز سه شنبه در بندرانزلی آغاز می شود.

در این دوره از رقابت های جام ستارگان چهار شطرنجباز ایرانی با چهار شطرنجباز از کشورهای کرواسی، آذربایجان، روسیه و اوکراین رقابت خواهند کرد.

علیرضا فیروزجا که روز گذشته و در پایان مسابقات جام فجر عنوان قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص داد همراه با محمد امین طباطبایی، امیررضا پوررمضانعلی و پرهام مقصودلو شطرنجبزان ایرانی شرکت کننده در جام ستارگان هستند.

رقابت شطرنجبازان شرکت کننده در جام ستارگان به صورت رفت و برگشت انجام می شود.