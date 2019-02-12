شعار هفته منابع طبیعی اعلام شد/«ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ملی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه هر سال هفته « منابع طبیعی و آبخیزداری» نامگذاری شده است و نخستین روز این هفته در تقویم تاریخ بنام روز « درختکاری» است.
بر این اساس، سازمان جنگلها روز ﺷﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ منابع طبیعی را به شرح ذیل اعلام کرد:
چهارشنبه ۱۵اسفند ماه روز ملی درﺧﺘﻜﺎری
پنج شنبه ۱۶ اﺳﻔﻨﺪ ماه روز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، احیا و ﺗﻮﺳﻌﻪ جنگل ها و ﻣﺮاﺗﻊ
جمعه ۱۷اسفند ماه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ وجماعت
شنبه ۱۸ اسفندماه ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی، مردم و حفاظت و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ۱۹ اسفند ماه منابع طبیعی، مردم، آبخیزداری و مقابله با سیل و خشکسالی
دوشنبه ۲۰ اسفند ماه منابع طبیعی، مردم، بسیج و همیاران طبیعت
سه شنبه ۲۱ اسفند ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
هر گونه برنامه ریزی برای برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و یا تغییرات احتمالی در محل برگزاری از طریق این سایت اطلاع رسانی می شود.
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