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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

از سوی سازمان جنگلها؛

شعار هفته منابع طبیعی اعلام شد/«ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ملی»

شعار هفته منابع طبیعی اعلام شد/«ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ملی»

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شعار امسال هفته منابع طبیعی را «ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ملی» تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور،  ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه هر سال هفته « منابع طبیعی و آبخیزداری»  نامگذاری شده است و نخستین روز این هفته در تقویم تاریخ  بنام روز « درختکاری» است.

بر این اساس، سازمان جنگلها  روز ﺷﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ منابع طبیعی را به شرح ذیل اعلام کرد:

چهارشنبه ۱۵اسفند ماه  روز ملی درﺧﺘﻜﺎری 

پنج شنبه  ۱۶ اﺳﻔﻨﺪ ماه روز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، احیا  و ﺗﻮﺳﻌﻪ جنگل ها و ﻣﺮاﺗﻊ 

جمعه ۱۷اسفند ماه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ وجماعت

شنبه   ۱۸ اسفندماه  ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی، مردم و حفاظت و ﺣﻤﺎﻳﺖ 

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ۱۹ اسفند ماه  منابع طبیعی، مردم، آبخیزداری و مقابله با سیل و خشکسالی

دوشنبه ۲۰ اسفند ماه  منابع طبیعی،  مردم، بسیج و همیاران طبیعت

سه شنبه  ۲۱ اسفند ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

 هر گونه برنامه ریزی برای برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و یا تغییرات احتمالی در محل برگزاری از طریق این سایت اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4540096

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