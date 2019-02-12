شعار هفته منابع طبیعی اعلام شد/«ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ملی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه هر سال هفته « منابع طبیعی و آبخیزداری» نامگذاری شده است و نخستین روز این هفته در تقویم تاریخ بنام روز « درختکاری» است.

بر این اساس، سازمان جنگلها روز ﺷﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ منابع طبیعی را به شرح ذیل اعلام کرد:

چهارشنبه ۱۵اسفند ماه روز ملی درﺧﺘﻜﺎری

پنج شنبه ۱۶ اﺳﻔﻨﺪ ماه روز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، احیا و ﺗﻮﺳﻌﻪ جنگل ها و ﻣﺮاﺗﻊ

جمعه ۱۷اسفند ماه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ وجماعت

شنبه ۱۸ اسفندماه ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی، مردم و حفاظت و ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ۱۹ اسفند ماه منابع طبیعی، مردم، آبخیزداری و مقابله با سیل و خشکسالی

دوشنبه ۲۰ اسفند ماه منابع طبیعی، مردم، بسیج و همیاران طبیعت

سه شنبه ۲۱ اسفند ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺮدم و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

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