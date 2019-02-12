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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

گوایدو: رابطه با اسرائیل را از سر می‌گیرم

گوایدو: رابطه با اسرائیل را از سر می‌گیرم

فردی که با حمایت آمریکا عنوان ریاست‌جمهوری ونزوئلا را غصب کرده است؛ از تلاش برای از سرگیری رابطه با رژیم صهیونیستی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا از تلاش برای احیاء رابطه با رژیم صهیونیستی خبر داد.

گفتنی است کاراکاس حدود یک دهه پیش، به نشانه همبستگی با ملت فلسطین، رابطه با تل‌آویو را قطع کرد.

گوایدو در این باره مدعی شد: از بابت اینکه اعلام می‎کنم روند تثبیت رابطه با اسرائیل در سریعترین حد خود است؛ بسیار خوشحال هستم.

این درحالی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌‏وزیر رژیم صهیونیستی نیز از جمله کسانی است که به پیروی از آمریکا، گوایدو را به رسمیت شناخته است.

نزدیک به یک ماه است که تحولات داخلی ونزوئلا به دلیل آنکه گوایدو رئیس کنگره ملی این کشور، خود را رئیس جمهور خوانده و کشورهای غربی نیز از وی حمایت کرده اند؛ پیچیده تر شده است. در این میان، ارتش هنوز به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا وفادار است اما آمریکا تلاش می کند تا ارتش ونزوئلا را نیز به صف کودتاگران اضافه کند.

کد مطلب 4540098
مریم خرمایی

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