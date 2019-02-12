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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

با مشارکت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی انجام می‌شود

برگزاری چهارمین همایش «اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده»

برگزاری چهارمین همایش «اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده»

با مشارکت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی چهارمین همایش «اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش اتیسم توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده اول اسفندماه در برج میلاد برگزار می‌شود.

این همایش توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص و با مشارکت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، انجمن روان‌شناسی سلامت ایران، برج میلاد تهران از تاریخ اول اسفندماه از ساعت ۸ الی ۱۶ در سالن رودکی مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

 محورهای این همایش؛ وضعیت منابع انسانی و سرفصل‌های دانشگاهی حوزه اتیسم در ایران و نقش والدین در ارتقاء و بهبود وضعیت افراد با اختلالات طیف اتیسم است.

کد مطلب 4540119

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