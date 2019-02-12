به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری جشنواره موسیقی فجر در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: تنها در هفت استان مجوز برگزاری این جشنواره صادر شده است که با توجه به ظرفیت استان کرمانشاه در حوزه موسیقی این استان هم یکی از استانهایی است که مجوز برای او صادر شده است.

وی افزود: هدف از برپایی این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای شاد، نمایش قدرت موسیقیایی هنرمندان کشور، ایجاد فضای رقابتی، ارتقاء سطح موسیقی و آموزش عملی و کارگاهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان داشت: در این جشنواره ۲۱ گروه برجسته اجرای کنسرت در قالب ۱۹۰ هنرمند در ۴ بخش سنتی، کلاسیک، محلی و پاپ هنرنمایی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آئین افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر ۲۴ بهمن ماه به مدت یک هفته در استان کرمانشاه آغاز به کار می کند، گفت: این کنسرت ها در سه سالن بزرگ تالار انتظار، تالار وحدت و سالن امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه برگزار می شود.

به گفته حجت الاسلام جعفری، قیمت بلیت ها برای این کنسرت در سایت ایران کنسرت برای موسیقی محلی و سنتی از ۳۰ هزار تا ۸۰ هزار تومان و برای موسیقی پاپ از ۴۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۶۰۰ میلیون تومان برای این جشنواره هزینه شده است که یک دوم آن از محل فروش بلیت و مابقی را هم اداره فرهنگ و ارشاد و استانداری تقبل می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از سال گذشته تا کنون ۴ خانه تنبور، خانه دف، خانه مور و خانه هوره در استان کرمانشاه افتتاح شده است و در نظر داریم خانه سیاه چمانه در نودشه را به زودی افتتاح کنیم.

گفتنی است، در این نشست از پوستر جشنواره موسیقی فجر نیز رونمایی شد.