اوحدی عضو شورای عالی فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد محمدی ری‌شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با صدور حکمی، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را به مدت سه سال به عضویت در شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس سعید اوحدی

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نظر به مأموریت خطیر آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) به ویژه در تهران و ضرورت مطالعه و همفکری جهت سیاست‌گذاری و ارتقای برنامه‌های محتوایی این آستان مقدس، جنابعالی را به عنوان یکی از شخصیت‌های باتجربه و صاحب نظر در این عرصه به مدت سه سال به عضویت در شورای عالی فرهنگی منصوب می‌نمایم.

امید است با حضور فعال در جلسات این شورا و به‌کارگیری نهایت توان خود در انجام مطالعات و بررسی‌های لازم، نقش موثری در ارتقای فعالیت‌های سازنده این بقعه نورانی ایفا نمایید.

تولید آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

محمد محمدی ری‌شهری