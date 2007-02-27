گنبد کابوس خودورسواران/ برق و پگاه در اندیشه انتقام

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دوم از دور برگشت یا همان سیزدهم لیگ برتر با انجام 6 بازی درتهران و شهرستانها برگزار خواهد شد. مهمترین بازی این هفته بازهم درگنبد برگزار می شود.

استقلالی ها که یکشنبه شب با ارائه یک بازی کم اشتباه و هماهنگ موفق به شکست سایپا شدند حالا به فکر تکرار همان نتیجه برابر دومین تیم قدرتمند پایتخت هستند. گنبدیها وقتی مشکلات تاجر را حل شده دیدند با تمام توان تمرین کرده و آماده پیکار با قهرمان فصل قبل هستند.

دراین تیم سعید معروف با بازیسازی عالی خود یک وزنه محسوب شده و درصورتیکه توپ های اول به خوبی دراختیار او قرارگیرد قطعا پیکان روز سختی را در گنبد خواهد داشت. البته پیکان را نمی توان با سایپا مقایسه کرد. کارخانه یک مربی باتجربه است که می داند تیم خود را با چه شرایطی به میدان اعزام کند. او نیک می داند که شکست یعنی فاصله بیشتر با صدرنشین و به همین دلیل ازهمه تجربه خود برای رسیدن به پیروزی استفاده خواهد کرد.

در دیگر بازی مهم این هفته پتروشیمی درماهشهر میزبان پگاه ارومیه است. پگاه بازی رفت را به حریف در شهر خود واگذار کرده ولی شرایط فعلی تیم با ابتدای فصل کاملا متفاوت است. آمدن بنایی به جای وطن پرست و به کارگرفتن دو بازیکن خارجی به همراه بهنام محمودی تغییرات گسترده ای در این تیم ایجاد کرده ولی مشکل عدم هماهنگی پگاه را آزار می دهد. در مقابل پتروشیمی که با تفکرات شهنازی نتوانست در سیرجان کاری از پیش ببرد به فکر تکرار شکست دور رفت در خانه خود است.

اما دو بازی تهران هم حساسیت خاص خود را دارد. ابتدا سایپا که با یک شکست غافلگیر کننده از گنبد بازگشته به دیدار بانک کشاورزی می رود . بانکی ها هم علی رغم ارائه بازی خوب در ارومیه مغلوب حریف شدند و برای جبران آن شکست به فکر پیروزی برابر تیم بحران زده سایپا هستند. البته موحدی هم این شانس را دارد تا با برتری در این بازی تیم خود را تا حدودی از بحران خارج کند.

دربازی دوم تهران هم برق میزبان گل گهر سیرجان است. برقی ها با پرویز کاظمی شرایط متفاوتی را تجربه می کنند. هرچند کاظمی زمانی برای پیاده کردن اندیشه های خود نداشته ولی می تواند با استفاده از تجربیات خود و نفراتی چون زادون ، پزشکی ، پژومان و.... با برتری مقابل صدرنشین، هم شکست دور رفت را جبران کند و هم بزرگترین شگفتی را به نام خود ثبت کند. البته این کارچندان ساده ای نیست. شاگردان آزمون یک تیم هماهنگ و کم اشتباه هستند. ضریب اشتباهات تیمی و انفرادی تیم خلیل آزمون بسیار پائین است و این خود یک امتیاز مثبت برای صدرنشین است.

درسایربازیها نیز در ارومیه آذرپیام با پشت سرگذاشتن بحران که درپی نگاه واقع بینانه مدیران این تیم حاصل شد میزبان آیدانه چالدران است و در اصفهان تیم جوان و بومی تربیت بدنی از اتکا که یکشنبه درتهران به آذرپیام باخت پذیرائی می کند. باید منتظرشد و دید که نحسی سیزده گریبان کدام تیم را می گیرد، گل گهر، پیکان و یا بازهم سایپا!

برنامه کامل هفته سیزدهم:

ساعت 16 بانک کشاورزی – سایپا داوران : کاظمی ، عشق دوست

ساعت 18 : برق - گل گهرسیرجان داوران : صباغ ، قریب

ساعت 16: پتروشیمی ماهشهر – پگاه ارومیه داوران : پورکاشیان ، ابراهیم زاده

ساعت 18: آذر پیام ارومیه – آیدانه چالدران داوران : فیروزی ، میرزائی

ساعت 17 : استقلال گنبد – پیکان تهران داوران : راهجردیان ، انصاری

ساعت 16: تربیت بدنی اصفهان – اتکای تهران داوران : یگانه مجد ، ثابتی پور

* نام تیم های میزبان اول آمده است