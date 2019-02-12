به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان سمنان، مصطفی حسینی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ‌ مراسم شب خاطره انقلاب اسلامی در شهر دیباج دامغان برگزار شد، تاکید کرد: این مراسم به همراه رونمایی کتاب «تا بهشت» خاطرات انقلاب اسلامی در منطقه رودبار دامغان ‌برگزار شد.

وی با بیان اینکه اولویت حوزه هنری استان سمنان تولید آثار مکتوب در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است، افزود: کتاب تا بهشت، نخستین گام رسمی این نهاد در بخش تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی دامغان محسوب می‌شود که با برنامه ریزی مدونی در دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری استان صورت پذیرفته است.

سرپرست حوزه هنری استان سمنان گفت: امیدواریم رویکرد تولیدی این نهاد در سال ۹۸ با همکاری و تلاش هنرمندان و نویسندگان استان، روند رو به رشدی داشته باشد.

در ادامه، عبدالله جلالی، نعمت الله جمالی باشی و محمد شانی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی در دامغان به بیان خاطراتی از فعالیت هایشان در سال‌های پیش از انقلاب پرداختند.

همچنین، محمد قاسمی پور مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری در خصوص کتاب «تا بهشت» مطالبی ارائه کرد و با راویان حاضر در این مراسم درباره روزهای پیش از انقلاب و فعالیت های آنان به گفت و گو نشست.

در پایان این مراسم، پس از ارائه توضیحاتی از سوی محمدمهدی عبدالله‌زاده مولف کتاب «تا بهشت»، این کتاب رونمایی شد و از دو خانواده شهید شهر دیباج در دوران انقلاب اسلامی و نویسنده کتاب تقدیر به عمل آمد.

کتاب «تا بهشت»، خاطرات شفاهی انقلاب اسلامی در منطقه رودبار دامغان، به کوشش محمدمهدی عبدالله‌زاده در ۱۲۰ صفحه با قطع رقعی و شمارگان ۱۲۵۰ جلد و با قیمت ۱۱ هزار تومان از سوی دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان توسط انتشارات سوره مهر سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.