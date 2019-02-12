ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/هوا برفی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آخرین نقشه های هواشناسی نشان دهنده ورود سامانه بارشی فعالی از اواخر وقت روز پنجشنبه به استان است افزود: این سامانه بارشی به تناوب تا روز شنبه هفته آینده، سبب بارش باران و برف و وزش باد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بارش ها طی روز جمعه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود اظهارداشت: با توجه به بارش برف در مناطق سردسیر و مرتفع، کاهش دید و اخلال در تردد جاده های مواصلاتی استان دور از انتظار نیست.

صابری با اعلام اینکه در حال حاضر با استقرار امواج پایدار در منطقه شاهد جوی آرام در استان هستیم ادامه داد: از اواخر امورز در برخی نقاط استان شاهد آغاز بارش برف و باران خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در شهرها و ایستگاههای هواشناسی استان را ارومیه ۲.۶ پل میانگذر ۴.۳ انزل ۱.۸ نازلو ۲.۲ اشنویه ۱۶.۸پیرانشهر۱۴.۹ سردشت ۱۴.۸ نقده ۱۰.۶ میاندواب ۸.۶ مهاباد ۱۲.۷ خوی ۸.۹ سلماس ۷.۷ تکاب ۵.۱ پلدشت ۱.۸ شاهیندژ ۲ چایپاره ۲.۴ ماکو ۰.۷بوکان ۲.۹ چالدران ۱ میلیمترمی باشد. همچنین ارتفاع برف طی ۲۴ساعت گذشته در سردشت ۷ اشنویه ۳ تکاب ۲ چالدران ۲ سانتیمتر عنوان کرد.