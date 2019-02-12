« دام شهر» در زنجان ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای استان زنجان، سجاد خدایی در نشست اعضای شورای شهر با مجمع نمایندگان استان زنجان، گفت: تا زمانی که طرح مدیریت یکپارچه شهری اجرایی نشده تشکیل کمیته راهبری استان به منظور ترسیم افقی روشن برای استان،تعیین اولویت ها و انسجام بخشی بین اقدامات دستگاه های مختلف ضروری است.

وی ادامه داد: مشروعیت بخشی به شوراها براساس تصریح قانون اساسی مهمترین مطالبه جامعه شورایی است.

خدایی گفت: باید با رفع نقایص قانون و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی متناقض، شوراها را از حالت انفعالی و تشریفاتی خارج و پویاتر کرد.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان گفت: در بازنگری طرح های جامع شهری اقتصاد شهری را لحاظ کنید تا شاهد تولید ثروت و رونق اقتصادی در شهرها باشیم.

خدایی افزود: به منظور انسجام بخشی، هم افزایی و پاسخگویی به مراجعین و تکریم مردم در مراجعاتشان«خانه ملت» برای استقرار دفتر نماینده خبرگان رهبری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان احداث می شود.

دلیل عدم افزایش تعداد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از جمله سوالات مطرح شده توسط ریاست شورای استان از مجمع نمایندگان بود که مقرر شد نمایندگان استان پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار مجمع قرار دهند.

پیگیری رفع مشکلات آب شرب روستاها و گازرسانی به آنها از جمله موارد مورد تاکید بود که مقرر شد گزارش اقدامات و برنامه های اجرایی برای پایان سال ارائه شود.