مردم در ۲۲بهمن حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در جمع پرسنل سپاه استان قزوین با تبریک و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شد که مردم در راهپمایی حضور پرشوری داشته باشند اما با عنایت خدا، حماسه آفرینی مردم بسیار پر شورتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد.

وی تصریح کرد: دیروز وارد پنجمین دهه انقلاب اسلامی شدیم و در حالی که تاکنون دغدغه جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را داشتیم، اما اکنون باید خود را برای جشن ۵۰ سالگی انقلاب اسلامی بسیج کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ماندگاری انقلاب اسلامی به واسطه اسلامی و دینی بودن آن است و می‌باید در ادامه نیز اسلامی و دینی بماند. وقتی انقلاب ما اسلامی و دینی است، همه آیات و روایات متن انقلاب است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه در متون دینی عدد چهل، عددی است که تثبیت کننده است، عنوان کرد: خداوند می‌فرماید با موسی ۳۰ شبانه روز وعده داشتیم و ما آن را به چهل افزایش دادیم تا اینکه حقیقت پختگی پیدا کند و تثبیت شود.

وی افزود: در احادیث آمده است هر کس چهل روز ایمانش را برای خدا خالص گرداند، خداوند چشمه‌های حکمت را از قلب او بر زبانش جاری می‌کند.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: گفته می‌شود انسان وقتی به چهل سالگی می‌رسد، عقلش کامل می‌شود و انبیاء (ع) نیز در چهل سالگی به نبوت می‌رسیدند. در متون دینی آمده است اگر چهل مؤمن برای انسان دعا کنند، بر سرنوشت او در قیامت اثر مطلوبی خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: طبق آیات الهی، قرار خداوند این نیست که اگر به مردم نعمتی عنایت کرد، آن را پس بگیرد اما اگر آن جامعه تغییر کند و از آرمان‌های الهی فاصله بگیرد، این امر محقق خواهد شد.

وی در ادامه برخی از آیاتی که آفت‌های دنیا را مطرح کرده است بیان کرد و گفت: خدا می‌فرماید ما هنگامی که اراده کنیم جامعه‌ای را به هلاکت برسانیم، به دنیا پرستان، رفاه‌طلبان و خوش‌گذرانان فرمان می‌دهیم تا در آن جامعه فسق و فجور کنند.

امام جمعه قزوین افزود: وقتی در کنار گرسنگی عده‌ای، برخی کاخ‌نشینی، زراندوزی و رباخواری را در پیش گرفتند، وعده الهی محقق می‌شود و آن جامعه را به نابودی می‌کشاند و خداوند در قرآن نمونه‌هایی از آن را بیان می‌کند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: امام خمینی (ره) برای حمایت از دینِ خدا فریاد برآورد و خداوند که وعده‌ی حمایت از بندگان شایسته را داده، از امام حمایت کرد تا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.