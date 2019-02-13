جهش نرخ مرغ در بازار گلستان/ مشکلات ملی آرامش بازار را گرفته است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: صنعت طیور، صنعت نخست گلستان محسوب می‌شود و ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این صنعت در گلستان انجام شده است.

سال گذشته گلستان با تولید بیش از ۲۱۵ هزار تن گوشت سفید، رتبه دوم تولید مرغ در کشور را به خود اختصاص داد.

حالا در شرایطی که گلستان، استان معین تامین گوشت مرغ استان تهران است به نظر می رسد که خودش با کمبود مرغ در بازار داخلی مواجه است.

یکی از شهروندان گرگانی به خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته گذشته مرغ تنظیم بازار، پیدا نمی‌شود و قیمت آن هم روند صعودی پیدا کرده است.

ایمان نجاتی افزود: در ایام تعطیلات در حالی که مسئولان قیمت مرغ در استان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بودند اما نرخ مرغ در بازار از مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم گذشت.

وی ادامه داد: در برخی از روزهای هفته جاری بازار شدیدا با کمبود مرغ مواجه بود و حتی مرغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی هم در شهر گرگان به سختی پیدا می‌شد.

علت کمبود مرغ و افزایش قیمت آن در روزهای اخیر را از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان جویا شدیم و حسینقلی قوانلو به خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته در کارگروه تنظیم بازار استان مصوب کردیم قیمت مرغ در بازار استان باید هزار تومان زیر قیمت تمام شده اعلامی از سوی وزارت جهاد، توزیع شود.

وی توضیح داد: هنگام تصمیم‌گیری، قیمت مرغ در استان گلستان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و تلاش داشتیم با این تصمیم برای تولیدکنندگانی که از نهاده‌های دولتی که شرکت پشتیبانی عرضه می‌کند و تولید کنندگانی که به قیمت‌ها تمکین می‌کنند، انگیزه ایجاد کنیم.

افزایش قیمت مرغ از ۱۳۰۰۰ به ۱۴۵۰۰ تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با یادآوری این که آن زمان مرغ در بازار گلستان حدود ۱۳ هزار تومان بود و پس از تصمیم کارگروه تنظیم بازار به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، بیان کرد: قرار بود تولیدکنندگانی که نهاده‌های دولتی می‌گیرند ۲۰ درصد از کشتارشان را در اختیار تنظیم بازارقرار دهند تا به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ توزیع شود.

اگر سازمان جهادکشاورزی روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ تن تحویل بدهد ما قول می‌دهیم بازار را با همین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان متعادل کنیم و هیچ‌گونه کمبودی وجود نداشته باشد وی افزود: برآورد ما برای بازار حول و حوش ۸۰ تن در روز بود اما سازمان جهادکشاورزی ادعا داشت میانگین مصرف استان ۵۵ تن در روز است و توزیع ۵۵ تن مرغ تنظیم بازار را از قبل تعطیلات آغاز کرد، منتهی با شروع تعطیلات به دو دلیل مصرف بالا رفت و کمبود در بازار ایجاد شد.

وی با اشاره به این که قیمت مرغ در استان از ۱۳ هزار تومان قبل از تعطیلات به بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، گفت: وقتی با تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ از ۱۳ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید به دو دلیل مصرف و تقاضا افزایش یافت.

قوانلو تصریح کرد: از یک طرف مردم اطمینان نداشتند که این روند (توزیع مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی) ادامه‌دار باشد، هجوم آوردند و مرغ بیشتری تقاضا کردند و از سوی دیگر ایام فاطمیه بود و علیرغم این‌که اعلام کردیم برای مراسم گوشت منجمد مرغ در اختیار سازمان تبلیغات قرار داده‌ایم اما خیلی‌ها دنبال گوشت گرم آمدند و تقاضا افزایش یافت.

با ۸۰ تن بازار را تنظیم می‌کنیم

وی با این توضیح که همچنان توزیع گوشت مرغ تنظیم بازار (گرم و منجمد) ادامه دارد، گفت: اگر سازمان جهادکشاورزی روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ تن تحویل بدهد ما قول می‌دهیم بازار را با همین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان متعادل کنیم و هیچ‌گونه کمبودی وجود نداشته باشد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار گلستان متذکر شد: هم‌اکنون مرغ منجمد با نرخ ۹ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع می‌شود و فروش مرغ گرم بیشتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان جرم است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون قیمت مرغ در گلستان نسبت به استان‌های همجوار مناسب‌تر است و مرغ در مازندران بین ۱۵ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قوانلو با بیان این که تاکنون ممنوعیتی برای تولیدکنندگان مرغ در استان ایجاد نکرده‌ایم و فقط از آن‌ها خواستیم ابتدا ۲۰ درصد از کشتار روزانه را برای توزیع در استان گلستان اختصاص دهند، خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت گوشت قرمز توان خرید مردم پایین آمده و مصرف مرغ افزایش یافته است و تلاش داریم با توزیع گوشت قرمز وارداتی که به زودی از گمرک ترخیص می‌شود، مصرف گوشت مرغ را کاهش دهیم.

در حالی که قوانلو معتقد است توزیع ۵۵ تن گوشت تنظیم بازار در گلستان کافی نیست و باید به ۸۰ تن در روز برسد اما مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی گلستان اعتقاد دارد هم‌اکنون کمبود توزیع نداریم بلکه اختلاف قیمت مرغ در گلستان نسبت به استان‌های همجوار باعث شده، گوشت تنظیم بازار به طُرق مختلف از استان خارج شود.

ما در گلستان کمبودی در بازار نداریم و میانگین تولید روزانه ما بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن است که بر اساس مصوبه تنظیم بازار ۲۰ درصد آن یعنی حدود (۸۰ تا ۹۰ تن) در روز در گلستان توزیع می‌شود حبیب ا... تاشی به خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس سامانه که تعداد واحدهای، میزان جوجه‌ریزی، تولید، کشتار روز و ... را نشان می‌دهد، روند تولید مرغ در استان خوب است و همان وضعیت عادی ماه‌های قبل همچنان ادامه دارد.

وی افزود: روند تولید گلستان خوب است و به لحاظ آماری مشکلی وجود ندارد اما در کل کشور مشکلاتی وجود دارد و ماهم نمی‌توانیم به تنهایی این مشکلات را حل کنیم.

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی گلستان با این توضیح که اگر مشکلی در گلستان مشاهده می‌شود ناشی از مشکلات کشوری است، گفت: ما در گلستان کمبودی در بازار نداریم و میانگین تولید روزانه ما بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن است که بر اساس مصوبه تنظیم بازار ۲۰ درصد آن یعنی حدود (۸۰ تا ۹۰ تن) در روز در گلستان توزیع می‌شود.

اختلاف ۶۰۰۰ تومانی برای خروج مرغ از گلستان جذابیت ایجاد کرد

وی ادامه داد: قیمت پایین مرغ (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) در گلستان و قیمت بالای آن در استان‌های همجوار (۱۷ هزار تومانی) باعث شده مرغی که در تنظیم بازار گلستان توزیع می‌شود به طُرق مختلف از استان خارج شود.

به گفته تاشی کمبود مرغ در بازار گلستان ناشی از اختلاف قیمت ۶ هزار تومانی است و این اختلاف برای خروج مرغ از استان جذابیت ایجاد کرد است وگرنه هم‌اکنون به اندازه نیاز جامعه مرغ در استان توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که از نظر میزان تولید و کشتار در روزهای اخیر در گلستان کمبود نداشته‌ایم، اضافه کرد: روند تولید و کشتار در روزهای اخیر کاهش نداشته بلکه در دی و بهمن تولید و کشتار گلستان روند صعودی داشته است.

وی یادآور شد: گلستان هم‌اکنون بخشی از مشکلات کشور را حل می‌کند، چرا که به غیر از تامین بخشی از نیاز استان تهران، نیاز ۱۰ استان دیگر کشور از جمله خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، و ... را هم تامین می کند.

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: مشکلات بیشتر ملی است و استانی نیست؛ جو روانی ایجاد شده بیش از هرچیز بر بازار تاثیر می‌گذارد و آمار نشان می‌دهد میزان جوجه‌ریزی و تولید در استان و کشور بیش از نیاز جامعه است اما جو روانی اجازه نمی‌دهد آرامش به تولید باز گردد.

درحال‌حاضر بازار مرغ گلستان برای رسیدن به تعادل بیش از پیش بر افزایش نظارت‌ها در توزیع مرغ تنظیم بازار نیاز دارد و این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه تنظیم بازار است.