حضور شطرنجبازان ایران در تورنمنتی با ۱۵۰ هزار دلار جایزه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، محمدامین طباطبایی، احسان قائم مقامی، آرش طاهباز و امیررضا پوررمضانعلی شطرنجبازان اعزامی فدراسیون شطرنج به مسابقات بین المللی ایرفلوت روسیه هستند.

این رقابت ها از ۳۰ بهمن ماه آغاز شده و طی ۹ دور پیگیری می شود.

شطرنجبازان ایران در جدول استادان مسابقات ایرفلوت با حریفانشان رقابت خواهند داشت.

جایزه در نظر گرفته شده برای برترین های این جدول ۱۵۰ هزار دلار است.

مسابقات ایرفلوت هر سال در مسکو روسیه برگزار می شود و فدراسیون شطرنج ایران نیز در بسیاری از ادوار این مسابقات نماینده داشته است.