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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۱

حضور شطرنجبازان ایران در تورنمنتی با ۱۵۰ هزار دلار جایزه نقدی

حضور شطرنجبازان ایران در تورنمنتی با ۱۵۰ هزار دلار جایزه نقدی

هفت شطرنجباز ایران در رقابت‎های بین‎المللی مسکو با ۱۵۰ هزار دلار جایزه نقدی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، محمدامین طباطبایی، احسان قائم مقامی، آرش طاهباز و امیررضا پوررمضانعلی شطرنجبازان اعزامی فدراسیون شطرنج به مسابقات بین المللی ایرفلوت روسیه هستند.

این رقابت ها از ۳۰ بهمن ماه آغاز شده و طی ۹ دور پیگیری می شود.

شطرنجبازان ایران در جدول استادان مسابقات ایرفلوت با حریفانشان رقابت خواهند داشت. 

جایزه در نظر گرفته شده برای برترین های این جدول ۱۵۰ هزار دلار است. 

مسابقات ایرفلوت هر سال در مسکو روسیه برگزار می شود و فدراسیون شطرنج ایران نیز در بسیاری از ادوار این مسابقات نماینده داشته است. 

کد مطلب 4540174
زینب حاجی حسینی

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