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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی:

بارندگی ها در خراسان جنوبی ادامه دارد/ بارش برف در گردنه ها

بارندگی ها در خراسان جنوبی ادامه دارد/ بارش برف در گردنه ها

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از ادامه بارش باران تا فردا چهارشنبه در استان خبر داد.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امروز تا فردا چهارشنبه بارش باران در سطح خراسان جنوبی گسترده تر می شود.

وی با بیان اینکه میزان بارش باران عصر و امشب در نواحی شرقی و مرکزی شدید تر می شود، اظهار کرد: با توجه به حجم بارش ها، ایجاد روان آب ها و آبگرفتگی معابر قابل پیش بینی است.

خندان رو بیان کرد: همچنین از ساعات پایانی امشب تا فردا برای نواحی کوهستانی و گردنه ها بارش برف پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: برای امروز و امشب پدیده تشکیل مه پیش بینی می شود.

خندان رو خواستار پرهیز از سفرهای غیر ضروری و تردد در مسیر جاده ها شد و افزود: همچنین از دامداران خواستاریم از اتراق در مسیر رودخانه های فصلی خودداری کنند.

کد مطلب 4540182

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