۱۱۰۰ اثر به جشنواره ملی آیات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر خدایاری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان از لحاظ تعداد آثار ارسالی رتبه اول را به خود اختصاص داده است افزود: در این جشنواره ۱۶ اثر در حوزه‌های مختلف انتخاب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی آیات روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه به میزبانی ارومیه برگزار می شود ادامه داد: استان گیلان با ۲۴۷ اثر بعد از آذرباجان غربی رتبه دوم و استان خوزستان با ارسال ۱۱۴ اثر رتبه سوم بیشترین تعداد آثار ارسالی به نخستین جشنواره ملی آیات را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: توجه به استفاده از آیات قرآنی در رسانه ها، توجه به مسایل دینی و مذهبی و ترویج آموزه های دینی در جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام خدایاری اضافه کرد: ۶۰ درصد آثار رسیده متعلق به آقایان و ۴۰ درصد برای بانوان است که از آذربایجان غربی ۱۰ اثر، استان سمنان و سنندج یک اثر و استان خراسان شمالی نیز با ۴ اثر در این جشنواره برگزیده شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به جوایز جشنواره اشاره وعنوان کرد: به ۱۰ نفر اول دو میلیون تومان و به ۱۰ نفر دوم یک میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا می‌شود.

حجت الاسلام خدایاری خاطر نشان کرد: اعضای هیئت داوران با توجه به سراسری بودن جشنواره یک نفر از آذربایجان‌غربی و دو نفر از تهران بود.