به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «سباستین کورتز» صدراعظم اتریش از روز پنجشنبه راهی سفر آسیایی می شود.
بر اساس اعلام دفتر صدراعظم قرار است کورتز در نخستین ایستگاه از سفر آسیایی خود وارد سئول پایتخت کره جنوبی شده و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند.
صدراعظم اتریش پس از سفر به کره جنوبی راهی توکیو پایتخت ژاپن خواهد شد.
کورتز در جریان سفر دو روزه خود به ژاپن قرار است درباره مناسبات دوجانبه توکیو-وین گفتگوهایی را انجام دهد. محور گفتگوهای صدراعظم اتریش در ژاپن همکاری های اقتصادی خواهد بود.
در این سفر یک هیات بلندپایه اقتصادی صدراعظم اتریش را همراهی می کند.
نظر شما