ثبت ۱۱۰میلیمتر بارش در دهبکری/دمای استان کرمان ۷درجه کاهش می یابد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از روز گذشته در استان کرمان اظهار کرد: بارش های متناوب به صورت برف و باران در برخی مناطق استان کرمان طی امروز ادامه خواهد داشت.

وی از خروج این سامانه بارشی در اواخر وقت امروز از استان کرمان خبر داد و افزود: از امروز شاهد کاهش پنج تا هفت درجه ای دما در سطح استان کرمان خواهیم بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه این کاهش دما تا روز پنجشنبه در سطح استان کرمان ادامه دارد، گفت: صبح فردا در برخی مناطق استان به دلیل برودت و رطوبت بالای هوا احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

حبیبی میزان بارش در مناطق جنوبی را بیشتر از سایر مناطق استان ذکر و تصریح کرد: تاکنون در دهبکری ۱۱۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده و میزان بارش در شهر کرمان هم ۱۲ میلیمتر بوده است.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه این سامانه اکثر مناطق استان کرمان را تحت پوشش قرار داده است، گفت: در اکثر مناطق دارای ایستگاه هواشناسی و باران سنجی گزارش بارندگی داشته ایم.

وی بیان کرد: پهنه بندی بارش این سامانه برای استان کرمان خوب بود و اکثر مناطق را پوشش داد.

حبیبی عنوان کرد: یک سامانه بارشی دیگر از اوخر روز جمعه وارد استان کرمان می شود که به مراتب از سامانه فعلی ضعیف تر است و تقریبا اکثر استان کرمان شامل شمال، غرب و برخی مناطق جنوب را در بر می گیرد.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: بر این اساس از اوخر وقت جمعه تا شنبه در برخی مناطق استان کرمان شاهد بارش هایی خواهیم بود.