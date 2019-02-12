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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در پی بارش اخیر

۳۷۰۰ نفر در جاده های فارس گرفتار شدند/ خسارت جانی وارد نشد

۳۷۰۰ نفر در جاده های فارس گرفتار شدند/ خسارت جانی وارد نشد

شیراز-مدیرکل بحران فارس گفت: ۳ هزار و ۷۲۷ نفر در بارندگی های اخیر با مشکل مواجه شدند اما خسارت جانی به کسی وارد نشده است.

رحیم آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیشترین میزان ریزش برف در  شهرستان اقلید ۲۲ سانتی متر  و اردکان با ۱۸ سانتی متر بود، افزود: بیشترین میزان بارندگی در شهرستان های نورآباد با ۹۹ میلی متر، قیر و کارزین ۹۱ و فیروزآباد با ۸۵ میلی متر  است.

آزادی با اشاره به میزان بارش برف و باران در نواحی مختلف استان اظهار داشت: ۳ هزار و ۷۲۷ نفر حادثه دیده در جاده مانده  که از این تعداد ۵۰۴ نفر اسکان داده، ۶۰۸ امداد رسانی، ۲۲۷ تخته پتو، ۶ تخته موکت و ۱۶۱ کیلو نایلون و همچنین کنسرو و موائ غدایی در اختیار آنها قرار داده شد.

وی افزود: از لحاظ جانی هیچگونه مشکلی پیش نیامده است.

آزادی در خصوص خسارت به روستاها گفت: در حال حاضر منتظر گزارش فرمانداران هستیم.

مدیرکل بحران فارس ادامه داد: یک مورد ریزش کوه در محور شیراز -فیروزآباد در منطقه  قلعه دختر اعلام شد که با ورود نیروهای امدادی مشکل برطرف و هیچ گونه خسارتی هم وارد نشده است.

وی افزود: بیشترین مشکلات ما در نواحی کوهستانی بود که به دلیل بارش شدید برف تردد خودروها با مشکل مواجه و حرکت به کندی انجام می شد.

کد مطلب 4540195

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