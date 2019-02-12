۳۷۰۰ نفر در جاده های فارس گرفتار شدند/ خسارت جانی وارد نشد

رحیم آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیشترین میزان ریزش برف در شهرستان اقلید ۲۲ سانتی متر و اردکان با ۱۸ سانتی متر بود، افزود: بیشترین میزان بارندگی در شهرستان های نورآباد با ۹۹ میلی متر، قیر و کارزین ۹۱ و فیروزآباد با ۸۵ میلی متر است.

آزادی با اشاره به میزان بارش برف و باران در نواحی مختلف استان اظهار داشت: ۳ هزار و ۷۲۷ نفر حادثه دیده در جاده مانده که از این تعداد ۵۰۴ نفر اسکان داده، ۶۰۸ امداد رسانی، ۲۲۷ تخته پتو، ۶ تخته موکت و ۱۶۱ کیلو نایلون و همچنین کنسرو و موائ غدایی در اختیار آنها قرار داده شد.

وی افزود: از لحاظ جانی هیچگونه مشکلی پیش نیامده است.

آزادی در خصوص خسارت به روستاها گفت: در حال حاضر منتظر گزارش فرمانداران هستیم.

مدیرکل بحران فارس ادامه داد: یک مورد ریزش کوه در محور شیراز -فیروزآباد در منطقه قلعه دختر اعلام شد که با ورود نیروهای امدادی مشکل برطرف و هیچ گونه خسارتی هم وارد نشده است.

وی افزود: بیشترین مشکلات ما در نواحی کوهستانی بود که به دلیل بارش شدید برف تردد خودروها با مشکل مواجه و حرکت به کندی انجام می شد.