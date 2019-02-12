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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

حجت الاسلام قرائتی:

جوانان نباید به پشت میز نشینی افتخار کنند

جوانان نباید به پشت میز نشینی افتخار کنند

مشهد- رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: اگر جوانان کار کردن و کسب مهارت را ننگ ندانسته و به پشت میز نشینی افتخار نکنند جامعه ای رو به پیشرفت خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز سه شنبه در جمع سیزدهمین کاروان ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت در مشهد اظهارکرد: برای اینکه جامعه ای روبه پیشرفت داشته باشیم باید  جوانان، کار کردن و کسب مهارت ر ا ننگ ندانسته و به پشت میز نشینی افتخار نکنند.

وی افزود: باید محفوظات غیر ضروری از سیستم آموزشی ما حذف و مهارت آموزی کاربردی جایگزین شود تا از این مسیر بتوانیم سریعتر پیشرفت کنیم و نباید تنها به محفوظات اکتفا کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: به مسئولان کشور پیشنهاد می کنم ارتقاء پست های شغلی و دادن مدال بر اساس هنر و مهارت باشد نه اینکه رتبه علمی و سطح بالای حفظیات ملاک قرار گیرد.

قرائتی تصریح کرد: در جامعه ای مانند آمریکا که از نظر علمی پیشرفته است ولی در آن اخلاق وجود ندارد، علم به نفع مردم نخواهد بود و تا زمانی که جوهره کار در جوانان نباشد و ادعاها در جامعه بالا باشد آن علم بدون استفاده خواهد ماند.

وی با اشاره به شبه افکنی در ذهن جوانان گفت: انسان باید درخصوص چیزهایی که می شنود تحقیق کند و بدانیم شعارها و خرافات ریشه علمی، منطقی و قرآنی ندارند و نباید در دنیای واقعی به آنها استناد کرد.

کد مطلب 4540199

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