سیدامیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران ۱۵ فیلم سی و هفتمین جشنواره فجر در این استان، گفت: ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه در ۳۶ اکران از فیلمهای فجر در گیلان دیدن کردند. این آمار جدای از نفرات مهمان برای تماشای فیلمهای است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ فیلم جشنواره در سینما میرزا کوچک رشت اکران شد، افزود: امسال با مساعدت مسئولان و با توجه به استقبال خوب علاقهمندان به هنر سینما در گیلان ۱۵ فیلم سی و هفتمین جشمواره فجر در این استان اکران شد.
مصباح بیست و سه نفر، درخونگاه، روزهای نارنجی، ایده اصلی، بنفشه آفریقایی، پالتو شتری، جان دار، سال دوم دانشکده من، سرخپوست، سمفونی نهم، شبی که ماه کامل شد، طلا، غلامرضا تختی، ناگهان درخت و مدیترانه از جمله این فیلم عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال نیز اکران فیلمهای جشنواره با استقبال خوب علاقهمندان گیلانی همراه بود، بیانکرد: با توجه به کیفیت بالای فیلمهای اکران شده امسال در استان گیلان استقبال از فیلمها در یک سطح قرار داشت.
مصباح با بیان اینکه استان گیلان بعداز تهران و مشهد بیشترین فیلمها را اکران کرده است، ادامه داد: امسال فیلمهای شبیکه ماه کامل شد، سرخپوست و ناگهان درخت و طلا از بیشترین اقبال در میان تماشاگران گیلانی برخوردار بود.
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